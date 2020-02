Huawei P40 Lite lancé en Europe avec une configuration de caméra quadruple 48MP

Huawei

Huawei dévoilera ses produits phares de la série P40 le 26 mars. Avant ce lancement, la société a discrètement annoncé une variante Lite de la série appelée Huawei P40 Lite.

Le smartphone quad-camera a été lancé en Europe, plus particulièrement en Espagne. Il s’agit essentiellement d’une version renommée du Huawei Nova 6 SE qui a été lancé en Chine en décembre.

Le Huawei P40 Lite serait au prix de 299 € (~ 326 $) en Espagne. Il fonctionne sur le processeur Kirin 810 7 nm, tout comme la variante mondiale récemment lancée du Honor 9X Pro.

Qu’obtenez-vous pour le prix?

Le Kirin 810 rivalise essentiellement avec les plates-formes Snapdragon 675 et Snapdragon 730 de Qualcomm. Cependant, il dépasse l’enregistrement vidéo 1080p / 30fps, ce qui signifie que l’appareil photo ne peut pas effectuer de capture vidéo 4K comme les téléphones alimentés par les homologues de Qualcomm.

Le processeur P40 Lite est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

L’écran LCD IPS du téléphone mesure 6,4 pouces et est livré avec une résolution Full HD + de 2 310 x 1 080 pixels. Il a un trou de perforation dans le coin supérieur gauche de l’écran abritant le jeu de tir selfie 16MP.

La configuration principale de la caméra comprend un capteur principal 48MP, un objectif grand angle 8MP, une macro caméra 2MP et un autre capteur de profondeur 2MP. La configuration de la caméra quadruple est agencée sous la forme d’un carré qui ressemble étroitement au boîtier de la caméra sur les séries iPhone 11 et Pixel 4.

Le combiné fonctionne sur EMUI 10 basé sur Android 10. Compte tenu de l’interdiction commerciale actuelle de Huawei aux États-Unis, le téléphone ne dispose pas de Google Mobile Services (GMS). Au lieu de cela, il est livré avec Huawei Mobile Services, y compris la nouvelle application Huawei AppGallery.

La capacité de la batterie du P40 Lite est fixée à 4200 mAh et il est livré avec 40W SuperCharge. Cette taille de batterie et cette vitesse de charge filaire sont identiques aux P30 Pro et Mate 20 Pro.

Disponibilité du Huawei P40 Lite

Le Huawei P40 Lite sera disponible en Espagne à partir du 2 mars via la boutique en ligne Huawei. Il existe en trois coloris: Crush Green, Sakura Pink et Midnight Black. Comme mentionné précédemment, le téléphone coûte 299 € (~ 326 $) en Espagne. Ceux qui précommanderont l’appareil recevront une paire gratuite de Huawei FreeBuds 3.

Nous prévoyons également que le P40 Lite sera lancé dans d’autres régions européennes au fil du temps.