Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro Premium Edition: toutes les rumeurs

Huawei est sur le point de lancer sa série phare de smartphones Huawei P40. La firme chinoise n’est clairement pas découragée, même si elle n’est toujours pas autorisée à utiliser les services Google sur ses téléphones.

En fait, l’interdiction américaine a poussé Huawei à renforcer sa base en Chine, où son entreprise de smartphones se porte désormais mieux que jamais. Huawei investit un milliard de dollars dans sa propre suite de services mobiles rivalisant avec les offres de Google. Une grande partie de cet investissement va également dans la création d’une bibliothèque viable d’applications pour contrer le Play Store.

Avec tout cela en préparation, il sera intéressant de voir comment Huawei améliore son jeu avec la nouvelle gamme P40.

L’année dernière, la série Huawei P30 a apporté d’excellents appareils photo et d’excellentes spécifications dans un boîtier bien conçu. Huawei peut-il frapper à nouveau tous les accords avec le Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro Premium Edition? Voici ce que nous avons entendu jusqu’à présent.

Huawei P40 series: nom et date de lancement

Huawei a déjà confirmé qu’il annoncerait la série Huawei P40 en mars. L’événement de lancement aura lieu à Paris, mais la société n’a confirmé aucune date officielle pour la même chose.

Selon des fuites récentes, il pourrait y avoir trois nouveaux produits phares dans la série P40 – le Huawei P40, Huawei P40 Pro et Huawei P40 Pro Premium Edition.

Actuellement, seul le surnom P40 est confirmé. Selon les noms des produits phares de l’année dernière, on pense qu’au moins deux téléphones de la série seront appelés P40 et P40 Pro. Le nom de la troisième version premium n’est toujours pas confirmé.

L’une des principales différences entre les trois produits phares de Huawei P40 est la configuration de leur appareil photo. Le Huawei P40 devrait être livré avec trois caméras arrière. Pendant ce temps, les P40 Pro et P40 Pro Premium Edition sont censés venir avec des matrices de caméras quad et penta, respectivement. Nous en parlerons plus dans la section appareil photo ci-dessous.

Voyons d’abord la conception des nouveaux téléphones.

Conception de la série Huawei P40

Les rendus qui fuient montrent que le Huawei P40 dispose d’un écran plat perforé. Il y a une découpe en forme de pilule dans le coin supérieur gauche de l’écran abritant deux tireurs selfie.

Le P40 Pro aurait un écran incurvé au lieu d’un écran plat. S’il existe en effet une troisième variante premium du téléphone, nous nous attendons à ce qu’il obtienne également un écran incurvé.

Outre l’aspect de l’écran et le nombre de caméras, les P40 et P40 Pro sont presque identiques dans les rendus. Malheureusement, nous n’avons pas encore vu de rendus pour la version premium du P40 Pro.

Un rapport récent a annoncé que le P40 et le P40 Pro devraient être lancés dans cinq coloris dégradés: noir, or rose, argent givré, bleu profond et blanc glacier. Cependant, le pronostiqueur Evan Blass a tweeté une image d’une sixième nouvelle couleur pour le P40 Pro qui ne peut être décrite que comme du vert menthe. Bien que ce ne soit pas le nom officiel du coloris. Vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous.

Notamment, aucun des rendus que nous avons vus jusqu’à présent ne montre une prise 3,5 mm sur le P40 et le P40 Pro. Au lieu de cela, les deux téléphones arborent un port USB-C. Nous nous attendions à ce que la variante Pro saute la prise casque, mais le vanilla Huawei P30 comportait le port très apprécié l’année dernière. Il semble que Huawei l’abandonne complètement à l’avenir.

Appareils photo

Les caméras sur les téléphones P40 devraient être leur point fort. Un pronostiqueur nous a donné un aperçu de la configuration de ces caméras. Découvrez les images dans le tweet intégré ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, il y a trois tireurs arrière sur le P40 ordinaire, tandis que les variantes pro et premium ont respectivement quatre et cinq capteurs arrière. Ces images ne sont évidemment pas confirmées en ce moment, mais sont conformes aux rendus de fuite des téléphones.

De près, le système de caméra de toutes les prétendues variantes du P40 présente des objectifs de marque Leica.

Selon les rumeurs, les trois caméras arrière du Huawei P40 incluent un capteur principal, un capteur ultra large et un capteur ToF. Il n’y a pas de mot sur la configuration des trois objectifs.

Le P40 Pro pourrait ajouter un capteur téléobjectif 8MP au mix pour compléter sa configuration de caméra quad rumeur.

Nous avons entendu dire que le P40 Pro et le P40 Pro Premium Edition faciliteront le zoom optique 10x. Cependant, il semble que le Galaxy S20 Ultra de Samsung puisse les battre à plein régime.

On parle également du Huawei P40 Pro équipé d’un capteur Sony personnalisé de 52 MP. Il est dit que la caméra applique deux conversions 4-en-1 Quad Bayer pour réaliser une prise de vue en pixels 16 en 1.

Nous espérons obtenir des détails plus concrets sur la configuration des caméras de la série P40 plus près de la date de lancement.

Autres spécifications matérielles

Huawei fabrique ses propres chipsets, de sorte que la société utilisera très probablement le dernier processeur phare Kirin de la série P40.

Les téléphones devraient fonctionner sur le chipset Kirin 990 5G, qui est le premier SoC de Huawei avec un modem 5G intégré. Il est également compatible multimode 4G / 5G, ce qui signifie que la série P40 prendrait en charge les réseaux 4G et 5G. Le chipset était précédemment présenté sur les séries Huawei Mate 30 et Honor View 30.

Si vous vous demandez pourquoi la série P40 comportera un chipset 2019, c’est probablement parce que le rumeur que le chipset Kirin 1000 ferait ses débuts sur la série Mate 40 prévue pour plus tard cette année.

Connexes: Qualcomm Snapdragon 865 vs Kirin 990 vs Exynos 990: Comment se comparent-ils?

Au-delà du chipset, le P40 Pro devrait être livré avec une batterie de 5500 mAh et une charge rapide de 50 W. Il n’y a pas encore de mot sur la batterie et la capacité de charge des deux autres téléphones rumeurs de la série.

En termes d’affichage, le Huawei P40 pourrait obtenir un panneau plat de 6,1 pouces ou 6,2 pouces. Le P40 Pro devrait disposer d’un écran OLED Quad HD + 6,5 pouces à 6,7 pouces en cascade. Selon la rumeur, les téléphones auraient un taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz, tout comme les prochains téléphones OnePlus 8, Galaxy S20 et Poco X2.

Logiciel

Nous nous attendons à ce que la série Huawei P40 fasse ses débuts avec Huawei Mobile Services (HMS). Aucune application Google, telle que Gmail, Maps, Google Play Store, etc., ne sera disponible sur les téléphones, l’interdiction américaine étant toujours en vigueur.

HMS comprend des services tels que la galerie d’applications Huawei, le navigateur Huawei, etc. Nous avons également récemment appris que la société s’était associée à TomTom pour créer une alternative à Google Maps pour ses téléphones.

Connexes: Qu’est-ce que Harmony OS? Le rival Android de Huawei expliqué

Espérons que Huawei aura de quoi se vanter compte tenu de ses investissements importants dans la croissance du HMS. Cependant, nous pensons toujours qu’il reste un long chemin à parcourir lorsqu’il s’agit d’une véritable alternative bleue à la suite de services de Google.

Prix ​​et disponibilité de la série Huawei P40

Le Huawei P30 Pro était au prix de 1000 € (~ 1100 $) lors de son lancement et le P30 coûtait 800 € (~ 880 $) lors de sa première sortie. La série P40 devrait être moins chère en comparaison.

La rumeur veut que le P40 coûtera environ 600 € (~ 660 $). Donc, si nous respectons la différence de prix de 200 € (~ 220 $) par rapport à l’année dernière, le P40 Pro pourrait coûter 800 € (~ 880 $), tandis que la variante premium pourrait atteindre près de 1000 € (~ 1100 $).

Huawei baisse probablement les prix des nouveaux produits phares en raison du manque de services Google sur ses téléphones. Un prix moins cher pourrait stimuler les ventes des produits phares aux spécifications élevées, annulant le manque d’applications Google. Cependant, nous ne pouvons pas être sûrs de ces fuites de prix, nous devrons donc attendre un peu plus avant que d’autres sources de confiance corroborent cette fuite.

Maintenant que vous savez à quoi vous attendre de la prochaine série Huawei P40, nous serions ravis de connaître votre opinion. Rendez-vous dans la section des commentaires ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez.