Huawei P40 + P40 Pro: nouvelles, fuites, date de sortie, spécifications et rumeurs!

Avec le recul sur 2019, l’un des meilleurs téléphones à sortir était le Huawei P30 Pro. La plupart des gens aux États-Unis l’ont probablement ignoré en raison de son manque de disponibilité dans le pays, mais si vous avez réussi à mettre la main sur le téléphone, vous avez eu droit à un matériel magnifique, à des appareils photo incroyablement capables et à certaines des meilleures batteries la vie autour.

Le P30 Pro tient toujours sa place ici en 2020, mais son successeur est à nos portes.

Huawei continue de se quereller avec le gouvernement américain, mais malgré cela, nous nous attendons à des choses grandes et excitantes pour la nouvelle gamme P40. D’après les rumeurs de spécifications, de conception, de prix, de date de sortie, etc., voici tout ce que vous devez savoir sur les téléphones.

Ça vaut le coup

Huawei P30 Pro

Le produit phare de l’an dernier mérite toujours votre argent

Ce n’est pas un secret que la gamme P40 est en route, mais si vous êtes quelqu’un qui achète un nouveau téléphone en ce moment, il n’y a aucune raison d’ignorer le P30 Pro de l’année dernière. Même tous ces mois après sa sortie, le P30 Pro impressionne par son design magnifique, ses puissantes caméras arrière et sa durée de vie exceptionnelle. De plus, il vous donne accès à tous les services Google que vous pourriez demander (quelque chose que nous n’attendons pas sur le P40).

Nous pouvons nous attendre à trois téléphones – P40, P40 Pro et P40 Lite

Pour lancer ce tour d’horizon, parlons du nombre de modèles que nous attendons dans la gamme P40. Après tout, il s’agit d’une série de téléphones, ce qui signifie que plus d’un relève de ce parapluie.

Commençant par le téléphone le plus puissant du peloton, et probablement le plus populaire, est le Huawei P40 Pro. Il s’agit du «véritable» produit phare que Huawei sortira au premier semestre 2020, et il devrait avoir les spécifications les plus impressionnantes et le prix le plus élevé du bouquet.

Juste derrière, se trouve le Huawei P40 ordinaire, qui est l’enfant du milieu des trois téléphones que nous attendons. S’il est similaire au P30 de l’année dernière, le P40 offrira une expérience très similaire au P40 Pro avec quelques petites coupures et un prix plus raisonnable.

Enfin, nous devrions également obtenir un Huawei P40 Lite. Ce devrait être la variante P40 la moins puissante et la moins chère de Huawei, et la rumeur dit actuellement que ce sera juste un Huawei Nova 6 SE rebaptisé qui existe déjà.

Les rendus des téléphones ont fui

En ce qui concerne le design de Huawei cette année, jetons d’abord un coup d’œil au P40 ordinaire. L’avant du P40 semble avoir des cadres d’affichage très minimes, ainsi qu’une découpe positionnée à gauche pour deux caméras frontales. À l’arrière, il y a une bosse rectangulaire avec trois capteurs et un flash LED.

Passant au P40 Pro, il ressemble beaucoup. Nous avons la même découpe de caméra frontale double et la même bosse, bien qu’il semble y avoir un total de cinq objectifs de caméra. En outre, comme indiqué dans le rendu ci-dessus, Huawei offrira au P40 Pro une magnifique finition en céramique.

Pour le P40 et le P40 Pro, nous attendons l’USB-C pour le chargement et pas de prise casque 3,5 mm. Bienvenue en 2020, les amis.

Jetons un coup d’œil aux spécifications

Tout aussi important que l’apparence des P40 et P40 Pro est ce qui alimente les deux téléphones. Les spécifications exactes sont encore assez en l’air, mais sur la base des dernières rumeurs et rapports, voici ce que nous avons pu reconstituer.

Catégorie

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Système opérateur

Android 10

EMUI 10

Android 10

EMUI 10

Afficher

6,5 pouces

OLED

120Hz

6,5 ou 6,7 pouces

OLED

120Hz

Caméra arrière 1

Inconnue

Caméra principale 64MP

Caméra arrière 2

Inconnue

Appareil photo ultra-large 20MP

Caméra arrière 3

Inconnue

Téléphoto 12MP

Caméra arrière 4

❌

Capteur de temps de vol

Caméra arrière 5

❌

Inconnue

La qualité de l’appareil photo est toujours un gros argument de vente pour la gamme P de Huawei, et nous nous attendons à plus de cela en 2020. Le P40 Pro s’annonce assez impressionnant, avec un appareil photo principal de 64 MP et un téléobjectif ultra large, une fois capteur de vol et une cinquième lentille inconnue. Il y a une certaine confusion quant à savoir si le P40 Pro aura ou non quatre ou cinq caméras arrière, mais nous espérons que cela sera clarifié bientôt.

Nous ne savons pas grand-chose sur la configuration standard de la caméra du P40, mais nous devrions en apprendre davantage dans les semaines à venir.

Nous pensons que nous verrons sur les deux téléphones un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les écrans. C’est une tendance que beaucoup de fabricants de téléphones Android devraient adopter en 2020, et sur la base de cela et des derniers rapports, nous pensons que les panneaux 120 Hz sont susceptibles pour le P40 et le P40 Pro.

Vous ne trouverez pas les services Google Play sur le P40

Lorsqu’un nouveau téléphone Android sort, vous vous attendez à ce qu’il fasse certaines choses, comme exécuter toutes les différentes applications et services Google et avoir accès au Google Play Store. Malheureusement, cela ne semble pas être le cas pour le P40 ou le P40 Pro.

Étant donné que Huawei figure toujours sur la liste des entités des États-Unis, la société ne peut utiliser aucun lien Google avec ses téléphones. La solution? Services mobiles Huawei.

C’est ce que nous avons vu avec le Huawei Mate 30 Pro, et c’était un problème suffisamment important pour que nous ne puissions recommander l’achat du téléphone. En supposant que cela soit vrai pour le P40, ce sera un gros obstacle à surmonter pour le téléphone.

Voici combien vous devrez dépenser

Parlons maintenant du sujet préféré de tout le monde – les prix!

En regardant le P30 et le P30 Pro, ces deux téléphones avaient des prix de départ de 799 EUR et 999 EUR, respectivement.

Nous imaginerions que Huawei prix le P40 et le P40 Pro légèrement plus haut, peut-être 899 EUR et 1099 EUR. À ce stade, cependant, ce ne sont que des spéculations.

Une annonce en mars semble probable

Si vous avez hâte de mettre la main sur le P40 / P40 Pro, vous n’avez pas à attendre trop longtemps.

Le PDG de Huawei, Richard Yu, a confirmé qu’un événement aura lieu à Paris en mars pour dévoiler les téléphones, et des invitations à la presse devraient être lancées très prochainement.

Besoin d’un téléphone maintenant? Le P30 Pro est toujours aussi bien

Enfin, si vous essayez de trouver un téléphone à acheter maintenant, ne vous sentez pas obligé d’attendre le P40 ou le P40 Pro. Les téléphones devraient être vraiment impressionnants, mais le P30 Pro existant est toujours un champion.

Dès le départ, le P30 Pro impressionne par son verre arrière à couleur changeante. Il est magnifique, se sent bien dans la main et aide le téléphone à se démarquer de la concurrence. Le système de caméra est l’un des plus puissants de l’année dernière, la durée de vie de la batterie est hors de ce monde et l’expérience du logiciel EMUI est étonnamment bonne.

Le P40 Pro sera évidemment le meilleur téléphone et le plus impressionnant, mais si vous n’avez pas envie de l’attendre (et que vous souhaitez accéder aux services Google), le P30 Pro est toujours un achat très solide en 2020.

