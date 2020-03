Huawei P40 pratique montre un module triple caméra, pas de prise casque

Le fabricant chinois de smartphones a annoncé la semaine dernière le téléphone pliable Mate Xs, apportant quelques améliorations significatives par rapport au Mate X de l’année dernière. Lors de l’événement de lancement du Mate Xs, les gens de DigitalTrends ont pu passer du temps avec un prototype de la série P40. Étant un “premier prototype”, vous pouvez voir que le téléphone a les marques “Polarie” et “Blink”, au lieu de “Huawei” et “Leica”. Comme indiqué dans le rapport, Huawei utilise généralement les noms de code sur les appareils prototypes de cette manière.

Huawei devrait lancer au moins deux téléphones de la série P40 lors de son événement de lancement mondial le mois prochain – le P40 standard et le P40 Pro. Un troisième modèle appelé P40 Pro Premium Edition devrait également faire ses débuts lors du même événement. En passant par le réseau vertical de trois caméras à l’arrière, il semble que le téléphone vu dans ces images pratiques soit le P40 standard. Le Huawei P40 Pro, d’autre part, devrait avoir une bosse de caméra plus grande avec un objectif supplémentaire.

Le rapport affirme que le P40 est à peu près de la même taille que le P30 Pro, mais présente des coins et des côtés arrondis, ce qui le rend plus confortable à tenir dans la main. Et bien qu’il dispose d’un écran incurvé, les côtés ne sont pas aussi spectaculaires que l’écran en cascade du Mate 30 Pro. Le téléphone a un total de trois capteurs de caméra à l’arrière, ainsi qu’un capteur de temps de vol et un flash LED. Au bas du téléphone se trouve un port de chargement USB Type-C, bien qu’une prise casque de 3,5 mm soit manifestement manquante.