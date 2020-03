Huawei P40 Pro contient des pièces américaines malgré la liste noire

L’inclusion de Huawei dans la liste des entités des États-Unis signifie qu’il n’est pas autorisé à faire des affaires avec des sociétés américaines, et les derniers téléphones du fabricant chinois de la série P40 n’ont donc pas de services Google. L’interdiction s’étend également au matériel, Huawei étant interdit d’utiliser tout composant matériel fabriqué par des sociétés américaines.

Cependant, comme le Financial Times l’a découvert, ce n’est pas le cas sur le P40 Pro. La publication a commandé un démontage du P40 Pro (paywall) et a constaté que le téléphone comprend des modules frontaux RF et des antennes de trois entités américaines: Qualcomm, Skyworks et Qorvo. Certes, Qualcomm a obtenu une licence du département du commerce américain pour travailler avec Huawei, mais il n’est pas clair si Skyworks et Qorvo ont fait de même.

Il est intéressant de noter que le démontage a trouvé des pièces américaines dans le dernier produit phare de Huawei, car un démontage similaire du Mate 30 Pro par iFixit n’a révélé aucune pièce de Skyworks ou Qorvo. Huawei a plutôt utilisé des alternatives provenant de sa division interne HiSilicon.

À ce stade, nous ne savons pas pourquoi le fabricant chinois a recommencé à utiliser des composants d’origine américaine, mais nous avons contacté Huawei pour obtenir des éclaircissements et nous mettrons à jour une fois que nous aurons plus de détails.

Avec l’interdiction qui s’étend depuis plus d’un an maintenant, Huawei a dû trouver des alternatives aux entités basées aux États-Unis pour le matériel. Et comme vous pouvez le constater à partir de ce tableau ci-dessus, il a pu le faire. Le fabricant est passé de Micron basé aux États-Unis à Samsung pour les modules de mémoire flash, et mis à part les modules RF – où les fournisseurs américains ont un net avantage – il a pu obtenir des pièces de fabricants chinois et sud-coréens.

