Huawei P40 Pro en tête des classements DxOMark, “ souffle la concurrence hors de l’eau ”

La série Huawei P se démarque grâce à ses références d’appareil photo, offrant des photos en basse lumière de premier ordre et de grandes capacités de zoom. La série P40 de Huawei poursuit l’objectif de la caméra en termes de spécifications pures, et maintenant la société de test de caméras DxOMark dit que le P40 Pro est au sommet de la hiérarchie.

DxOMark a testé le Huawei P40 Pro et lui a donné un score de 128 points, battant l’Oppo Find X2 Pro de quatre points pour remporter la première place du classement de l’entreprise. La société a donné au produit phare de Huawei un score photo de 140 et un score vidéo de 105, les deux scores étant de nouveaux records.

En termes de photographie, la firme de test a déclaré que le P40 Pro offrait une plage dynamique très large, de bons niveaux de détail à moyenne et longue portée et de bons détails dans les prises de vue bokeh. DxOMark a également fait l’éloge des performances de mise au point automatique et de l’exposition de nuit, la société affirmant que les prises de vue de nuit en particulier étaient meilleures que les autres appareils testés.

DxOMark

Ce n’était pas tout bon ici, car la société de test a critiqué le téléphone pour avoir un bruit de chrominance et un manque de détails fins sur les visages pour les photos en mode nuit. DxOMark a également noté des problèmes occasionnels avec une sous-exposition à la lumière vive ainsi qu’un rendu des couleurs et une balance des blancs inexacts à certains moments.

Il convient également de noter que Huawei utilise toujours la technologie de fusion d’images pour les plages de zoom intermédiaires, avant de passer à sa caméra périscope pour un zoom natif 5x. Cette technologie utilise essentiellement les informations de la caméra périscope pour le centre d’une image à des plages de zoom intermédiaires, tandis que la caméra principale est utilisée pour remplir les détails sur les bords. Découvrez ces photos zoomées du P40 Pro (à gauche) et du Xiaomi Mi 10 Pro – vous pouvez également cliquer / toucher pour un examen plus approfondi.

Les tests de DxOMark montrent que si le centre de l’image P40 Pro ci-dessus est net dans les situations, les détails sur les bords manquent toujours par rapport au Mi 10 Pro. Pour ce qu’il vaut, le P40 Pro Plus dispose d’un deuxième appareil photo zoom pour le zoom à courte portée. Néanmoins, vous pouvez consulter un recadrage des deux images ci-dessous pour voir les différences (nous avons redimensionné la prise de vue du Mi 10 Pro pour mieux correspondre à la perspective du P40 Pro).

Passant au côté vidéo, le Huawei P40 Pro a été salué pour sa stabilisation, ses couleurs vives dans toutes les situations, sa large plage dynamique et ses performances de mise au point automatique. Mais il a également reçu des critiques pour le bruit en basse lumière, les différences de netteté d’un cadre à l’autre et les problèmes de balance des blancs avec les lampes au tungstène.

“En résumé, l’appareil photo du Huawei P40 Pro souffle la concurrence hors de l’eau. Si vous voulez le meilleur appareil photo d’un smartphone, il n’y a actuellement pas de meilleure alternative », a conclu DxOMark.

Êtes-vous d’accord avec l’évaluation faite par la société du Huawei P40 Pro? Sonnez dans la section des commentaires ci-dessous!

