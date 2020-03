Huawei P40 Pro Premium Edition surfaces en ligne

C’est la maison

La date de lancement de la série Huawei P40 approche à grands pas. La société devrait publier trois variantes d’appareils, et nous avons déjà vu beaucoup de rumeurs et de fuites les entourant. Aujourd’hui, nous venons d’obtenir encore plus d’informations sur l’option premium de la gamme.

ITHome a récemment repéré le Huawei P40 Pro Premium Edition sur un site Web de vente au détail sud-coréen. La liste comprenait des rendus de l’appareil ainsi que quelques caractéristiques et spécifications clés.

Selon ITHome, l’appareil devrait comporter un écran de 6,1 pouces 3,160 × 1,440 120Hz, le Kirin 990 5G SoC, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. À l’arrière, il devrait venir avec un tireur primaire de 52 MP, un objectif de 40 MP, un objectif ultra large de 8 MP, un capteur 3D ToF et une caméra périscopique. À l’avant, le P40 Pro Premium Edition devrait être livré avec un tireur 32MP et un autre capteur 3D ToF. Les informations divulguées révèlent également que l’appareil devrait être doté d’un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, d’une résistance à l’eau IP68 et d’une batterie massive de 5500 mAh qui prend en charge une charge rapide de 50 W.

En ce qui concerne les rendus, nous voyons une grande partie de ce que nous avons déjà vu. Il semble que le verre orne l’avant et l’arrière de l’appareil, avec un châssis métallique le tenant ensemble. L’écran devrait présenter une courbe substantielle avec ce qui semble être une découpe double caméra en forme de pilule en haut à gauche. Malheureusement, la liste ne révèle rien sur le prix potentiel de l’appareil.

Ces fuites semblent être assez fiables, et nous nous attendions déjà à ce que le Huawei P40 Pro Premium Edition vante bon nombre de ces fonctionnalités. Mais, comme c’est le cas pour toutes les rumeurs, nous devons prendre toutes ces informations avec un grain de sel jusqu’à ce que Huawei révèle officiellement l’appareil plus tard ce mois-ci.