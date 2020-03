Huawei P40 Pro vs appareil photo Pixel 4 XL: Maintenant, cela devient intéressant

La commercialisation des caméras pour smartphones est pratiquement une poursuite digne des Oscars, mais la seule chose qui compte vraiment, ce sont les résultats. Nous avons associé les appareils photo Huawei P40 Pro et Pixel 4 XL pour voir jusqu’où le logiciel peut prendre un appareil photo avant que le matériel ne soit nécessaire. Nous voulions également voir quel genre de différence le nouveau capteur massif du P40 Pro fait 1 / 1,28 pouce. Si vous souhaitez creuser un peu plus et voir les résultats sous une forme non compressée, cliquez ici pour les photos haute résolution originales. Il s’agit de la comparaison de l’appareil photo Huawei P40 Pro vs Google Pixel 4 XL.

Couleurs

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

Les différences ici sont assez minimes, essentiellement la saturation et l’exposition. Le P40 Pro est légèrement moins saturé que le Pixel 4 XL et toujours légèrement surexposé mais avec une meilleure balance des blancs. Le Pixel est un peu plus contrasté mais montre également plus de bruit que le P40 Pro (jetez un œil à la peinture en aérosol noire en bas à gauche de l’image). Il n’y a pas de grande différence de manipulation ici, mais vous pouvez voir comment le Pixel favorise le jaune, à la fois dans l’exposition globale mais aussi dans le tag au sol en bas à droite.

Mode portrait

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

La profondeur de champ du Pixel est moins profonde dans ces prises de vue en mode portrait, mais c’est une question de préférence personnelle. Ce qui est vraiment étonnant ici, c’est à quel point la détection de profondeur du Huawei P40 Pro est bonne. Jetez un coup d’œil au recadrage montrant des mèches de cheveux simples retenues sur l’arrière-plan pendant que le pixel les brouille. Si vous remarquez que la mise au point du Pixel est plus nette sur les cheveux, c’est parce que le P40 Pro s’est davantage concentré sur le visage – voyez le recadrage des yeux pour voir à quel point la prise de vue du P40 Pro est nette. Remarque: Si vous voulez voir les pixels, utilisez le lien vers les originaux haute résolution ci-dessus, ne vous fiez pas à ces cultures super-compressées.

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

Détail

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

Il y a vraiment très peu ici. Les deux téléphones captent beaucoup de détails en plein jour. Le Pixel est encore une fois un peu plus bruyant (jetez un oeil aux pôles à gauche de l’image) mais ils conservent tous les deux aussi bien la texture du bloc de béton au centre du cadre et la différenciation entre les briques rouges qui y mènent . Les pixels ont toujours été bruyants, mais le P40 Pro prend une avance précoce avec le bruit ici grâce au plus grand capteur RYYB.

Lumière du jour

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

Le P40 Pro surexpose ce cliché de jour. Le Pixel 4 XL capte plus de détails au loin (voir le recadrage autour des statues du pont), mais c’est en grande partie dû au logiciel renforçant les bords et le résultat semble assez faux de près. Le Pixel 4 XL peut obtenir des détails plus contrastés dans les sections, mais le P40 Pro est plus naturel et fait encore une fois beaucoup mieux avec le bruit. À l’échelle du smartphone, il est difficile de ne pas préférer la prise de vue Pixel, même s’il s’agit d’une image techniquement plus faible qui repose trop sur le logiciel.

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

Selfie

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

Le Pixel 4 XL remporte celui-ci haut la main en termes de netteté, de couleur et de détails (oui, je suis cette jolie nuance de rose dans la vraie vie). Le Pixel conserve mieux les détails dans ma barbe et mes cheveux, gère les couleurs plus naturellement et expose même mieux le ciel. Le P40 Pro s’appuie clairement trop sur le logiciel avec sa caméra frontale (Remarque: je me suis assuré que le mode beauté était désactivé pour cette photo), mais pas dans le bon sens.

HDR

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

Ceci est une photo assez révélatrice de la façon dont les deux caméras gèrent une plage dynamique élevée. Le Pixel est à nouveau assez bruyant tandis que le plus grand capteur du P40 Pro s’attaque très bien aux zones sombres sans avoir l’air faux. Le Pixel ne peut pas tout à fait gérer la zone claire au bout du tunnel, bien que les deux résultats soient assez similaires dans les zones plus sombres. C’est une victoire directe pour le Huawei P40 Pro même si cela prend quelques libertés avec la saturation des briques et produit une image plus chaude dans l’ensemble.

Lumière faible

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

À première vue, ces deux photos auraient presque pu être prises avec le même appareil photo. Les couleurs sont remarquablement similaires et les deux sont très réalistes. En y regardant de plus près, nous pouvons voir que le Pixel gère mieux le texte sur le panneau à côté de la porte mais pompe à nouveau les jaunes. Cette fois, c’est le P40 Pro qui est plus contrasté, mais l’image révèle un post-traitement beaucoup plus lourd que le bruit doux des Pixels. Vous pouvez voir une nette différence de naturel entre la façon dont le plus grand capteur réduit le bruit normalement, par rapport à ce que fait la réduction du bruit basée sur un logiciel.

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

La tendance du Pixel à pencher en jaune est à nouveau visible ici, tout comme sa préférence pour le bruit. Le «look HDR» révélateur est clairement en vigueur dans la prise de vue Pixel 4 et je préfère la photo P40 Pro malgré sa sous-exposition. Sa balance des blancs est plus précise, le combo réduction du bruit / capteur est efficace sans tout transformer en un désordre flou, et il est beaucoup plus fidèle à la réalité.

Remarque: Les cultures sur le la gauche ci-dessous sont de l’objectif 1x principal de chaque téléphone (images en taille réelle ci-dessus). Les cultures sur le droite sont 2x prises de vue (images en taille réelle ci-dessous). Dans la deuxième paire, le Pixel 4 XL utilise son objectif optique 2x tandis que le P40 Pro effectue un zoom numérique sur son objectif principal 1x.

Huawei P40 Pro (1x) Google Pixel 4 XL (1x) Huawei P40 Pro (2x) Google Pixel 4 XL (2x)

Zoom

Les performances du zoom se résument presque toujours au matériel. Vous entendrez beaucoup de déclarations sur le zoom sans perte, le zoom hybride et le zoom SuperRes dans la technologie mobile, mais neuf fois sur dix, un objectif optique gagnera (nous avons vu une très bonne interpolation du zoom hybride au fil des ans, mais jamais très longtemps distances). Voyons comment les objectifs dédiés du Huawei P40 Pro (large, 1x, 5x) et Pixel 4 XL (1x et 2x) fonctionnent à différents niveaux de zoom, ainsi que la façon dont leur logiciel gère les zones intermédiaires.

Zoom 2x

Huawei P40 Pro (2x) Google Pixel 4 XL (2x)

Encore une fois, il y a une teinte rouge-or claire sur la photo Pixel et le P40 Pro sous-expose, mais les choses deviennent plus intéressantes lorsque vous zoomez sur ces photos (voir les cultures ci-dessus à droite). Parce que le Pixel 4 XL a un objectif optique 2x dédié, il fait un bien meilleur travail avec les détails, en identifiant clairement le motif horizontal sur le bâtiment à droite du panneau jaune et plus de détails dans les arbres. Le P40 Pro utilise ici un zoom hybride sur son objectif 1x et ça se voit. Comme pour les clichés précédents, le Pixel est toujours plus bruyant, mais l’objectif optique 2x le compense avec de meilleurs détails.

Zoom 3x

Huawei P40 Pro (3x) Google Pixel 4 XL (3x)

Aucun des deux téléphones n’a un objectif optique 3x dédié, les résultats sont donc entièrement basés sur le zoom numérique de l’objectif 1x standard. Au-delà de la teinte magenta étrange de la prise de vue P40 Pro, la caméra Huawei n’interpole pas aussi bien que le Pixel. Consultez les branches d’arbre en haut à gauche de l’image pour voir à quel point le logiciel Pixel est meilleur ici. Le même détail amélioré peut également être vu dans les mauvaises herbes au bas du mur de briques. Le contraste plus élevé du Pixel fait également ressortir le graffiti et la photo est mieux exposée avec une balance des blancs précise.

Zoom 5x

Huawei P40 Pro (5x) Google Pixel 4 XL (5x)

Les lentilles dédiées font toute la différence. Tout comme nous avons vu l’objectif 2x dédié du Pixel prendre facilement la couronne des détails dans la prise de vue au crépuscule ci-dessus, le P40 Pro remporte ce tir 5x par un glissement de terrain grâce à son objectif 5x et son capteur RYYB plus grand. Le Pixel 4 XL fait un travail admirable via SuperRes Zoom, mais il ne peut pas simplement rivaliser avec l’optique supérieure fournie par un objectif optique 5x et un gros capteur.

Huawei P40 Pro (5x) Google Pixel 4 XL (5x)

Le zoom SuperRes ne peut faire que si et à mesure que la lumière baisse, les différences entre le zoom numérique et le zoom optique sont encore plus évidentes. Huawei a toujours fait un excellent travail en basse lumière, donc l’ajout d’un capteur plus grand et d’un zoom optique 5x n’augmente que l’avance du P40 Pro. Le Pixel a peut-être introduit l’idée du mode nuit auprès des masses, mais combine des conditions difficiles avec le zoom numérique et il n’y a tout simplement aucun moyen de rivaliser.

Mode nuit

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

De retour à 1x sur les deux téléphones, les résultats du mode nuit sont extrêmement compétitifs. Il y avait encore pas mal de lumière ambiante quand j’ai photographié cette moto, mais les deux téléphones ont fait du bon travail. Le Pixel est un peu plus bruyant comme toujours, mais le résultat dépend moins du post-traitement (vous pouvez voir un peu de maculage dans la photo du P40 Pro) et semble mieux de près.

Huawei P40 Pro Google Pixel 4 XL

Éteignez presque complètement les lumières et il est à nouveau clair que Huawei l’intensifie. La prise de vue P40 Pro (prise en environ six secondes) est plus nette et plus contrastée que la prise Pixel Night Sight (prise en environ huit secondes). Le Pixel éclaire la scène et augmente la saturation plus que le P40 Pro, mais on ne peut nier que le Huawei P40 Pro a la meilleure photo ici. Si vous avez une minute et demie à épargner, le mode astro du Pixel peut obtenir une meilleure image, mais l’amélioration par rapport au P40 Pro n’est pas si énorme et nécessite plus d’une minute de plus.

Plus n’est pas toujours mieux, mais un capteur plus grand est difficile à battre

Les photos que vous préférez dépendront probablement de vos préférences personnelles. J’adore la façon dont le plus grand capteur de Huawei est capable de gérer le bruit, de jour comme de nuit. Je penche également un peu plus vers le naturel de certaines des expositions à faible luminosité du P40 Pro, par opposition au HDR à l’apparence fausse du Pixel. Le Pixel, d’autre part, cloue l’exposition à chaque fois – quelque chose que le P40 Pro semble avoir un peu de mal, en particulier à la lumière du jour – et a souvent juste la bonne quantité de contraste et de saturation pour faire ressortir l’image. C’est juste dommage qu’il y ait si peu d’efforts pour réduire le bruit, même via un logiciel.

De manière générale, les deux téléphones prennent des photos incroyables dans 90% des cas. Le capteur plus grand du P40 Pro est très évident, mais là où les choses deviennent vraiment différentes, c’est lorsque vous passez à un objectif zoom dédié. Si vous zoomez rarement (voire jamais) numériquement sur votre scène (ou si vous le faites seulement un peu), le Pixel vous servira très bien, en supposant que vous êtes d’accord avec le bruit. Si, cependant, vous aimez vous rapprocher beaucoup plus (ou plus, souvenez-vous que le P40 Pro a également un objectif ultra grand-angle), alors on ne peut nier ce que plus d’objectifs peuvent faire.

Si vous retirez quelque chose de cette comparaison, cela devrait signifier que plus n’est pas toujours mieux, mais un capteur plus grand est difficile à battre. Selon le type de prise de vue que vous aimez, si vous pouvez obtenir un objectif dédié pour ce type de prise de vue, alors ce sera presque toujours mieux qu’une solution logicielle. Il n’est pas surprenant que le matériel de Huawei soit supérieur à celui de Google ici, mais Google remporte la guerre des logiciels. Cela dit, la combinaison d’un logiciel décent, d’un capteur RYYB massif et de plusieurs objectifs dédiés place Huawei en tête en termes de polyvalence.