Huawei perd enfin son élan sur le marché des smartphones

Huawei a connu une année 2019 assez réussie malgré l’interdiction commerciale, car il a pu certifier et lancer plusieurs appareils avec Google Play Services avant le début de l’interdiction en mai. Mais il a toujours été question de se préparer pour 2020, et il semble que l’entreprise s’attende à un ralentissement significatif de la fortune.

Maintenant, The Information a rapporté (h / t: Engadget) que Huawei s’attend à ce que les ventes de smartphones baissent de 20% en 2020, principalement en raison de l’interdiction du commerce. Le point de vente affirme que les informations ont été partagées avec plusieurs responsables de sa division des consommateurs, citant «des personnes familières avec le sujet».

En fait, les sources de The Information indiquent spécifiquement que la baisse prévue est due à des ventes attendues beaucoup plus faibles en Europe et sur d’autres marchés étrangers. Le point de vente indique que Huawei prévoit des ventes d’environ 190 millions de smartphones en 2020, contre un peu plus de 240 millions en 2019.

L’interdiction du commerce prend effet

Cette nouvelle ne serait cependant pas une surprise, car Huawei a pu certifier de nombreux appareils pour la prise en charge des services Google Play avant l’interdiction de commerce aux États-Unis en mai. Les appareils qui ont fait la coupe pour le soutien de Google incluent la série phare P30, le P Smart 2019 axé sur le budget, le pop-up totalisant Y9 Prime 2019, le Nova 5T et plusieurs appareils Honor.

Elle a donc pu s’appuyer sur ces appareils certifiés lorsque l’interdiction a pris effet, ravissant les consommateurs étrangers et les partenaires détaillants. Mais 2020 marquera la première année complète où aucun nouvel appareil ne bénéficiera de l’assistance des services Google Play (si la situation actuelle reste la même tout au long de 2020).

Au lieu de cela, Huawei exécute sa plate-forme Huawei Mobile Services sur les appareils. Il n’est donc pas surprenant qu’il s’attende à des ventes plus faibles, car il est contraint d’expédier de nouveaux appareils sans le cadre de services Google ou de renommer des appareils plus anciens qui ont été certifiés.

Le remplacement de Google Mobile Services par Huawei approche enfin d’un lancement plus large

Huawei

Huawei est toujours sous le choc de la tristement célèbre interdiction du commerce aux États-Unis et c’est la raison pour laquelle la société a travaillé dur pour créer Huawei Mobile Services (HMS) en tant qu’alternative à Google Mobile Services (GMS). …

Quoi qu’il en soit, les consommateurs à la recherche d’un téléphone Huawei sont obligés de ne choisir aucun service Google Play mais avec du matériel 2020 ou le matériel de l’année dernière avec des services Google. Et avec des marques rivales comme Samsung, Xiaomi et Oppo offrant un support Google et nouveau matériel, il est clair que Huawei sera sur le pied arrière.

Tous les regards seront rivés sur le lancement de la série P40 de Huawei le 26 mars, qui sera la première famille phare de la série P sans le soutien de Google. Il suit également le lancement de la série Mate 30 en tant que deuxième produit phare sans certification Google. Mais la série P40 devrait voir un lancement plus large que la famille Mate 30, marquant le premier véritable test pour Huawei.

Achèteriez-vous un téléphone de la série P40 sans l’assistance de Google s’il répondait à toutes vos attentes en matière de matériel? Faites le nous savoir dans les commentaires!