Huawei pourrait préinstaller 70 applications Android sur ses téléphones

Nous nous attendons à voir les Huawei P40 et P40 Pro bientôt lancés. Cependant, nous sommes relativement certains que l’interdiction de Huawei promulguée par les États-Unis ne sera pas terminée d’ici là, ce qui signifie que les appareils seront probablement sans applications Google. Cela ne signifie pas, cependant, qu’il ne peut pas y avoir d’applications Android sur les téléphones Huawei.

Selon une source instable, Huawei pourrait envisager de préinstaller 70 des applications Android les plus populaires sur ses futurs téléphones, qui comprendraient probablement la série P40 (via MobilTelefon). La publication répertorie une chaîne Telegram comme source de ces informations, alors prenez cela comme une rumeur et abordez-la avec un certain scepticisme.

Cependant, cette stratégie a du sens. Bien que vous ne puissiez pas installer le Google Play Store sur un téléphone Huawei lancé après que l’interdiction ait pris effet, vous pouvez charger des APK Android pour des milliers d’autres applications. Le plan de Huawei pourrait être de préinstaller des dizaines de ces applications sur ses téléphones afin que les consommateurs de smartphones en général n’aient pas besoin de charger eux-mêmes de nombreux fichiers APK.

Malheureusement, une grande partie des applications Android les plus populaires dépendent des services Google Play pour fonctionner correctement. Les téléphones Huawei n’auront certainement pas de services Google Play à bord, ce qui fera fonctionner au moins une partie des applications Android à une échelle limitée, voire pas du tout.

La source de ces informations indique que les 70 applications qui pourraient être préinstallées sur les appareils Huawei varieront selon la région, il est donc impossible de dire quelles applications sont en cours d’exécution.

Nous pouvons aller de l’avant et supposer que Huawei préinstallera également bon nombre de ses propres applications à la place des applications Google. Nous savons déjà que la société a un plan pour remplacer Google Maps sur ses appareils, par exemple.