Huawei poursuit Verizon pour contrefaçon de brevet après l’échec des négociations de licence

Alors que les problèmes juridiques actuels de Huawei avec le gouvernement américain commencent à créer des obstacles financiers, l’OEM chinois a déclenché une nouvelle querelle juridique, cette fois avec un opérateur de téléphonie américain populaire. Huawei a officiellement déposé deux actions en justice contre Verizon Communications pour violation de brevet.

Selon Huawei, Verizon lui doit une somme d’argent non spécifiée pour l’utilisation de la technologie contenue dans 12 brevets détenus par Huawei. Les deux sociétés auraient négocié un accord de licence viable pour ces brevets depuis février 2019. Cependant, aucun accord n’a été conclu, ce qui a incité Huawei à emprunter la voie légale.

Un porte-parole de Verizon a déjà riposté à une réfutation sévère des allégations:

“Le procès intenté par Huawei du jour au lendemain, très tôt le matin, n’est rien de plus qu’un coup de pub. Ce procès est une attaque sournoise contre notre entreprise et l’ensemble de l’écosystème technologique. La véritable cible de Huawei n’est pas Verizon; c’est un pays ou une entreprise qui défie L’action manque de mérite et nous nous réjouissons de nous défendre vigoureusement. “

La prochaine étape de cette nouvelle bataille juridique sera pour Huawei et Verizon de présenter leurs cas et de les trancher en justice. Quelle que soit la décision, il est peu probable que de nouveaux litiges contribuent à la réputation de l’OEM chinois, en particulier aux États-Unis où Verizon est le plus en vue. Cela dit, si Huawei sort vainqueur, l’afflux de fonds de Verizon pourrait aider à atténuer l’impact à court terme de l’interdiction incessante du gouvernement américain.