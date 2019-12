Huawei prépare des alternatives aux services Google d'ici décembre

Huawei travaille dur pour combler le vide béant créé par le manque de Google Mobile Services (GMS) sur ses smartphones. La société a récemment accueilli le chapitre indien de sa journée des développeurs Huawei, où le chef de pays Charles Peng a fait la lumière sur la façon dont la société chinoise prévoit de résoudre son problème américain.

Peng a dit (via Temps économique) que Huawei travaille avec des développeurs indiens pour créer des applications et des services qui peuvent remplacer GMS sur ses téléphones.

"Nous avons notre propre HMS (Huawei Mobile Services – ndlr) et essayons de construire un écosystème mobile", a déclaré Peng. «La plupart des applications clés telles que la navigation, les paiements, les jeux et la messagerie seront prêtes d'ici la fin décembre.»

Huawei n'a pas pu utiliser GMS sur de nouveaux appareils depuis que le gouvernement américain a appliqué son interdiction commerciale en mai. Maintenant, il semble que l'entreprise soit optimiste quant au remplacement des services Google essentiels comme la messagerie, la navigation, Gmail, Youtube et d'autres outils d'ici la fin de l'année.

Ces applications et API font toutes partie de GMS, que Huawei vise à échanger avec HMS. Même le Play Store fait partie de GMS, qui est le principal problème pour les clients qui doivent actuellement se contenter d'un magasin d'applications limité dans Huawei AppGallery.

Qu'attendre des services mobiles Huawei?

Peng dit que les consommateurs ne verront pas beaucoup de différences entre HMS et GMS. «Nous nous concentrons sur la façon de travailler avec les développeurs pour offrir une bonne expérience client. C'est un défi que nous essayons de relever », a-t-il déclaré.

Ce n'est pas seulement les développeurs indiens que Huawei courtise pour peupler son propre écosystème, car la société investit 1 milliard de dollars dans le monde dans le cadre de son programme d'intégration de développeurs HMS. Il a récemment annoncé un programme de développement similaire en Afrique du Sud.

Ces initiatives visent à attirer des développeurs avec des milliers de dollars si leurs applications arrivent sur Huawei AppGallery. "Dans chaque pays, nous nous concentrerons sur la fourniture des 100-150 meilleures applications aux clients via HMS", a déclaré Peng. Il a ajouté que les applications créées par les développeurs indiens couvriront également l'Europe et d'autres marchés mondiaux.

ET rapporte que Huawei compte actuellement un million de développeurs enregistrés pour HMS dans le monde. «Nous allons créer un modèle commercial de bout en bout avec les développeurs, les fournisseurs de contenu et de services. Nous leur apporterons de la valeur », a déclaré Peng.

Les efforts de Huawei pour créer ses propres services mobiles de base et sa suite d'applications semblent assez sincères. Pour les utilisateurs de Huawei, cela pourrait signifier l'accès à des applications vraiment compétitives et peut-être une meilleure expérience globale d'utilisation d'un Appareil Huawei sans les applications populaires de Google. Nous espérons également que des applications comme WhatsApp, Instagram et Facebook feront leur chemin dans la galerie d'applications de Huawei, car elles sont actuellement manquantes si vous avez un téléphone de la série Mate 30.

Cependant, obtenir des millions de développeurs n'obtiendra probablement toujours pas les services Huawei comme YouTube, Gmail, etc. La création d'alternatives pour ceux-ci sera certainement difficile. D'une part, où Huawei obtiendra-t-il le contenu pour créer un YouTube? Ou ira-t-il avec une plateforme comme Vimeo? Comment convaincra-t-il les utilisateurs de ne pas utiliser Gmail? Beaucoup de ces questions restent sans réponse, mais c'est probablement un sujet de discussion pour une autre fois.

Pour l'instant, il n'y a pas de fin en vue pour le naissain US-Huawei en cours. Il appartient maintenant à Huawei de réussir HMS et de conserver sa place dans la liste des trois principaux fournisseurs mondiaux de smartphones.