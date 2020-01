Huawei repousse les préoccupations concernant son implication dans le réseau 5G britannique

Les États-Unis ont exhorté le Royaume-Uni à ne pas autoriser Huawei à construire une partie de son réseau 5G mardi (via BBC News). Une délégation a présenté aux responsables britanniques un dossier qui, selon elle, décrivait les risques pour la sécurité posés par la société chinoise.

Le débat fait rage sur la participation de Huawei au réseau britannique 5G

Le gouvernement britannique n’a pas pris de décision finale quant à la construction du réseau 5G. Il prendra cette décision dans un avenir proche. Cependant, le Premier ministre Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il ne risquerait pas la sécurité du Royaume-Uni en autorisant l’accès au réseau Huawei. Un porte-parole du gouvernement a déclaré:

La sécurité et la résilience des réseaux de télécommunications britanniques sont d’une importance capitale.

[5G Rollout – Here’s Where We Are]

En outre, son collègue du parti, le législateur conservateur Tom Tugendhat, a depuis longtemps exprimé son opposition à l’implication de la société chinoise. S’exprimant mercredi sur Sky News, M. Tugendhat, qui préside le puissant comité des affaires étrangères de la Chambre des communes, a déclaré:

Vous pouvez garder individuellement chaque poulet, mais ne vaut-il pas mieux ne pas laisser le renard entrer dans le poulailler en premier lieu?

Huawei, cependant, rejette ces affirmations. Dans une déclaration donnée à TMO, Victor Zhang, vice-président de Huawei, a déclaré:

Nous sommes convaincus que le gouvernement britannique prendra une décision basée sur des preuves, par opposition à des allégations non fondées. Deux commissions parlementaires britanniques ont conclu qu’il n’y avait aucune raison technique de nous interdire de fournir des équipements 5G et cette semaine, le chef du MI5 a déclaré qu’il n’y avait “ aucune raison de penser ” que la relation d’échange de renseignements entre le Royaume-Uni et les États-Unis serait compromise si la Grande-Bretagne continuait à utiliser la technologie Huawei.