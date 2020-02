Huawei s’associe à Xiaomi, Oppo et Vivo pour intégrer des applications pour leurs propres Play Stores alternatifs (mise à jour: déclaration)

L’accès de Huawei au Play Store de Google et à tout son monde d’applications a été coupé l’année dernière en raison de tensions avec le gouvernement américain. La rumeur disait que la société recherchait une nouvelle boutique d’applications pour appeler à la maison, et maintenant . rapporte que Huawei s’associe avec Xiaomi, Oppo et Vivo dans une collaboration pour faciliter la tâche des développeurs tiers pour soumettre des applications à tous les magasins d’applications individuels des entreprises, dans un effort appelé «Global Developer Service Alliance».

Bien que nous soyons sûrs que la complexité de la situation est susceptible de créer une certaine confusion, . est clair que les quatre sociétés ne travaillent pas ensemble pour créer une seule boutique d’applications – loin de là, elles collaborent pour “créer une plate-forme pour des développeurs hors de Chine pour télécharger des applications sur tous leurs magasins d’applications [emphasis ours] simultanément. “Néanmoins, si toutes ces entreprises se retrouvent avec les mêmes applications dans leurs magasins, elles peuvent tout aussi bien être le même app store, à l’exception des différences de fonctionnalités minimes.

Comme Google Play, ils ne cherchent pas seulement à inclure des applications et des jeux. D’autres médias, comme la musique et les films, seront également inclus.

Un analyste . a spéculé sur le fait que la nouvelle alliance pourrait être utilisée pour exercer des pressions contre Google tout en permettant à chaque entreprise de profiter des forces des autres sur différents marchés en mettant en commun des ressources et des applications, même si trois des quatre marques n’ont aucun problème ( encore) avec l’accès au Play Store dans les marchés pris en charge.

Le site de la GDSA, qui ne répertorie actuellement que Xiaomi, Oppo et Vivo en tant que participants, comprend une liste des pays disponibles dans lesquels les applications proposées apparaîtront, notamment en Inde, en Indonésie et en Russie, en fonction du fabricant et de la catégorie (gratuit / payant). Les développeurs intéressés à soumettre leurs applications à la GDSA peuvent parcourir le site Web de l’organisation (étonnamment clairsemé), qui comprend des didacticiels pour télécharger des applications et des jeux.

Depuis la première apparition de cette histoire, Xiaomi a publié une déclaration concernant son implication dans la procédure et l’objectif ultime ici:

«La Global Developer Service Alliance sert uniquement à faciliter le téléchargement d’applications par les développeurs sur les magasins d’applications respectifs de Xiaomi, OPPO et Vivo simultanément. Il n’y a aucun intérêt concurrent entre ce service et Google Play Store. “

Une fois de plus, nous voyons Huawei laissé de côté, comme sur le site GDSA.