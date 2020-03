Huawei s’attend à une baisse significative des ventes de smartphones cette année

Bien qu’elle se soit maintenue pendant près d’un an depuis son premier ajout à la liste des entités américaines, la fortune de Huawei pourrait enfin commencer à tourner alors que la campagne de pression maximale de l’administration Trump commence à donner des résultats tangibles.

Même si la plupart de ses nouveaux téléphones n’avaient pas de services Google l’année dernière, Huawei a quand même pu signaler une augmentation de 20% en glissement annuel des ventes de smartphones en 2019, en raison de la forte demande intérieure, ainsi que de sa dépendance à l’égard de téléphones qui avaient déjà été certifié pour Google Mobile Services avant l’entrée en vigueur de l’interdiction américaine.

2020, cependant, sera une bête complètement différente, avec The Information rapportant que le géant chinois s’attend à ce que les ventes chutent de 240 millions l’an dernier à des niveaux de 2018 d’environ 190 à 200 millions d’unités. Ces chiffres, partagés avec la publication via des sources anonymes, proviennent des projections internes de Huawei, partagées avec quelques gestionnaires de la division électronique grand public de l’entreprise.

La force motrice derrière les ventes en baisse est l’attrait décroissant des smartphones de Huawei sur les marchés étrangers et européens en raison du manque de services mobiles Google. Et tandis que Google et Huawei prennent des mesures pour faire face à cette nouvelle réalité, il n’est pas clair si l’un d’entre eux sauvera Huawei de la situation difficile à laquelle il est actuellement confronté.