Huawei travaille sur un nouveau P40 Pro cool et de couleur menthe

Au cours de la dernière semaine seulement, nous avons vu trois nouveaux ensembles de rendus P40 apparaître consécutivement, avec un nouveau qui relève la tête chaque jour. Cela fait cinq jours depuis le dernier, donc je suppose que nous sommes en retard pour un, et grâce à la dernière fuite de @evleaks, l’équilibre a finalement été rétabli dans Androidverse.

Ce rendu présente également un téléphone avec quatre caméras, au lieu des cinq rumeurs, prêtant foi à un autre ensemble de rendus de la semaine dernière avec le même design et le même emplacement pour la caméra. L’écart peut être résolu par une autre fuite de P40 de la semaine dernière, cette fois par Teme:

C’est, je pense, la bonne façon de comparer.

S20> P40

S20 + P40 Pro

S20 Ultra> P40 Pro (édition Premium) # GalaxyS20Series # HuaweiP40Series

– Teme (特米) (@ RODENT950) 17 janvier 2020

Huawei pourrait prendre une page du livre de jeu de Samsung et dévoilera un modèle premium supplémentaire aux côtés des P40 et P40 Pro habituels. Et tout comme le Galaxy S20 Ultra, le P40 Pro Premium se distinguera également via ses caméras, à savoir un 5ème appareil photo et peut-être même un zoom optique 10x.

Bien que le dos à la menthe avec le logo Huawei légèrement blasé en bas frappe un ton apaisant mais audacieux, ce n’est pas la seule couleur dans laquelle vous pourrez acheter le téléphone. Selon une fuite précédente, le téléphone viendra en cinq autres couleurs – noir, or blush, bleu profond, givre argenté et blanc glacé – vous aurez donc l’embarras du choix.

Huawei dévoilera la série P40 dans le courant du mois de mars, bien qu’une date de lancement exacte ne soit pas encore connue. Ce que nous savons, c’est que les téléphones n’auront probablement pas accès aux services Google, tout comme la série Mate 30 avant eux.