Huawei veut Gmail, Maps et d’autres applications Google dans son App Store

Huawei est largement privé de travailler avec Google, grâce aux sanctions commerciales imposées par le gouvernement américain pour espionnage présumé. Google a demandé à plusieurs reprises une exception à l’interdiction du commerce, mais tant que Huawei ne pourra plus utiliser les services Google, Huawei espère que Google pourrait publier certaines de ses applications dans Huawei AppGallery.

Au lieu du Play Store, les appareils Huawei les plus récents sont livrés avec “ AppGallery ”, un autre magasin d’applications géré par Huawei. Comme vous vous en doutez, les applications Google sont introuvables, mais au moins un cadre de Huawei espère que cela pourrait changer. “Nous espérons que les services Google seront disponibles via notre AppGallery, tout comme la façon dont les services Google sont disponibles via l’App Store d’Apple”, a déclaré le président Eric Xu à CNBC en mandarin.

Inutile de dire que les chances que cela se produise sont très minimes. Bien que les restrictions légales sur Huawei soient en constante évolution, il est probablement sûr de supposer que si Google ne peut pas travailler avec Huawei pour autoriser les services Play, il ne peut probablement pas non plus travailler avec Huawei pour publier des applications sur le propre magasin de l’entreprise. La plupart des applications de Google dépendent également fortement du cadre des services Play, donc même si Google était intéressé, la société devrait retravailler de manière significative la plupart de ses applications.