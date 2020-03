Huawei veut payer aux développeurs plus d’argent pour développer sa galerie d’applications

Huawei a promis de payer un peu plus aux développeurs s’ils créent des applications pour sa galerie d’applications au cours des prochains mois. Alors que les développeurs d’applications du Google Play Store et de l’App Store offrent souvent à Apple et à Google 30% de leurs bénéfices, Huawei laisse les développeurs garder n’importe quoi de 85% à tous leurs bénéfices pendant 24 mois.

Pour le décomposer, normalement la galerie d’applications de Huawei est soumise au même taux de partage des bénéfices de 30:70 qu’Apple et Google, à l’exception des applications axées sur l’éducation qui ont un rapport 20:80 plus favorable.

Dans le cadre du nouveau programme de Huawei, pendant les 12 premiers mois, Huawei laissera toutes les catégories d’applications, mais les jeux, conserver tous leurs revenus d’applications. Au cours des 12 prochains mois, 10% des bénéfices seront tirés des applications de la catégorie éducation et 15% des autres catégories d’applications. Le jeu sera un taux fixe de 15% dans toutes les périodes.

Pour les développeurs, c’est assez de temps pour voir si la galerie d’applications pourrait se suffire à elle-même. C’est aussi un petit côté sympa pour les développeurs d’applications déjà sur le Google Play Store.

De GizmoChina:

Huawei l’appelle le pourcentage de partage des revenus pour la politique préférentielle et il est valable 24 mois et il est valable à partir du moment où les développeurs acceptent l’accord avant le 30 juin 2020. La politique préférentielle entre en vigueur le premier jour du mois suivant après que vous avez accepté à la politique pour les développeurs qui avaient précédemment signé l’accord de service des opérations conjointes AppGallery. Pour ceux qui n’ont pas signé l’accord de service des opérations conjointes AppGallery, la politique préférentielle commence le même mois. Les deux catégories de développeurs ont jusqu’en juin 2020 pour bénéficier de la politique préférentielle.

Huawei, qui ne peut désormais plus compter sur Google Play Store, doit suivre sa propre voie. L’entreprise a déjà commencé dans une certaine mesure. Le Mate 30 Pro a été lancé sans aucune application Google Play, et certains rapports insistent sur le fait que Huawei envisage de se débarrasser de la dépendance à Google Play à l’avenir, même si l’interdiction américaine est levée.

Cet accord amoureux pour les développeurs est l’une des premières collisions de Huawei avec la réalité. Voyons comment ça se passe.