Huawei Watch GT 2e pratique: la montre intelligente d’endurance

J’ai aimé les efforts de Huawei en matière de montre depuis la montre Huawei originale. Ce n’est que depuis l’épique autonomie de deux semaines de la série Watch GT que les montres Huawei sont devenues un incontournable de mon poignet. J’apprécie depuis longtemps le design classique des montres de la série GT, mais maintenant il existe une version moins chère et plus sportive. Aujourd’hui, nous allons nous familiariser avec la Huawei Watch GT 2e.

Lorsque j’ai examiné la Watch GT originale, je l’ai appelée un tracker de fitness dans les vêtements de smartwatch. La Huawei Watch GT 2, très améliorée, avait à peu près la même apparence – essentiellement un tracker de fitness qui ressemblait à une montre traditionnelle. La toute nouvelle Huawei Watch GT 2e se libère du costume et de la cravate de style de montre traditionnel et se glisse dans quelque chose d’un peu plus… d’athlétisme.

Conception

Écran tactile AMOLED 46 mm1,39 pouces454 x 454, 326ppi43g (sans sangle)

La plus grande différence entre la Watch GT 2e à 199 € et son prédécesseur GT 2 est visible à l’extérieur. La GT 2e échange les couronnes de montres traditionnelles contre des boutons plus sportifs. Au-delà de leur apparence plus contemporaine, ils me semblent également ne pas creuser le dos de votre main pendant certains types d’exercice.

La Watch GT 2e commute la zone des cornes, optant pour une cosse solide qui se transforme de manière transparente dans le bracelet de la montre. Selon la couleur que vous obtenez, vous obtiendrez soit un bracelet en élastomère fluoré (noir graphite, blanc glacé) ou un bracelet en TPU (rouge lave, vert menthe). Fidèle à son ADN fitness, la sangle GT 2e est perforée pour une circulation d’air accrue. Le GT 2e est étanche jusqu’à 5ATM, il est donc résistant à la transpiration et peut également gérer la piscine.

La GT 2e échange les couronnes de montres traditionnelles pour des boutons plus sportifs et obtient un bracelet de montre perforé ainsi qu’une réduction de prix.

Il y a également un changement subtil dans la façon dont la zone de la lunette en acier inoxydable a été traitée. Sur la Watch GT 2, les marques de la montre de plongée se trouvent uniquement sur la partie extérieure inclinée, laissant une zone de lunette inutilisée sur la partie plate du cadran de la montre. La GT 2e fait un meilleur usage de cette zone, en portant également les marques de la montre de plongée sur le devant (voir l’image ci-dessous). Il n’y a pas d’écran supplémentaire ni de cadre plus petit ici, mais la GT 2e fait sans doute un meilleur usage de la même quantité d’espace.

Logiciel et matériel

Kirin A1 portable chip4GB ROM, 32MB RAM455mAh batterie

Nous ne pouvons pas en dire trop sur le logiciel de la Watch GT 2e car l’unité à laquelle nous avons eu accès attend une mise à jour finale du logiciel à la mi-avril. Restez à l’écoute pour notre examen complet de la montre Huawei Watch GT 2e pour en savoir plus.

Ce que nous pouvons vous dire, c’est que la Watch GT 2e se connecte à votre téléphone via Huawei Health, un compagnon de fitness complet mais facile à naviguer que vous pouvez installer à partir du Google Play Store ou de l’App Store d’Apple si vous êtes sur un iPhone. La Watch GT 2e est compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 4.4 ou plus récent ou iOS 9.0 et plus récent.

Suivi de la condition physique

La Huawei Watch GT 2e dispose de 85 modes d’entraînement personnalisés pour suivre des activités comme le parkour, la planche à roulettes, le yoga et l’escalade. Il existe également 15 modes d’entraînement professionnels pour un suivi plus précis. Le GT 2e peut détecter six activités courantes et vous invite automatiquement à commencer à les suivre: marche intérieure / extérieure, elliptique, aviron et course intérieure / extérieure. Le GPS et le GLONASS garantissent des données de positionnement précises quel que soit l’endroit où vous vous entraînez.

La batterie de deux semaines garantit que peu importe la durée de votre entraînement, la Watch GT 2e vous survivra.

La surveillance du niveau de saturation en oxygène du sang (SPO2) a été ajoutée via un capteur infrarouge dédié et le capteur de fréquence cardiaque a été amélioré. Les niveaux de stress, les modes de sommeil et la lecture de musique sont également pris en charge, bien que le GT 2e ne dispose pas d’un microphone ou d’un haut-parleur, vous ne pouvez donc pas utiliser un assistant vocal avec lui ou recevoir des appels (les alarmes sont gérées par vibration, ce n’est donc pas un problème ). Le GT 2e peut stocker jusqu’à 500 chansons sur ses 4 Go de stockage si vous souhaitez diffuser de la musique sur une paire d’écouteurs sans fil via Bluetooth 5.1.

La batterie de 455 mAh de deux semaines garantit que peu importe la durée de votre entraînement, la GT 2e vous survivra. L’un des résultats de la durée de vie de la batterie épique promis par la série GT est que vous pouvez même avoir un cadran de montre en direct sur votre GT 2e. Des cadrans supplémentaires peuvent être téléchargés à partir de Huawei Health si vous ne sentez pas la douzaine qui sont préchargés (uniquement avec EMUI 10 ou plus récent, non disponible sur iOS). L’activation de l’affichage toujours allumé réduira la durée de vie de votre batterie de près de moitié et d’après mon expérience, cela ne vaut pas vraiment la peine de voir que vous pouvez simplement utiliser la fonction de réveil lorsque vous en avez besoin.

Huawei Watch GT 2e spécifications

Huawei Watch GT 2eDisplay46 mm, écran tactile AMOLED 1,39 poucesRésolution454 x 454, 326 ppiCPUKirin A1 puce portableMémoire / stockage4 Go ROM, 32 Mo de RAMCapacité de la batterie455 mAh (2 semaines est.) Capteurs et composants Accéléromètre

Gyroscope

Capteur géomagnétique

Capteur de fréquence cardiaque optique (PPG)

Baromètre

Détecteur de lumière ambiante

Capteur capacitif

GPS

Bluetooth 5.1, BLE / BR / EDR Résistance à l’eau5 ATMCompatibilitéAndroid 4.4+ ou iOS 9.0 + Dimensions53 mm x 46,8 mm x 10,8 mmMatériel Corps: métal et plastique

Bracelet: élastomère fluoré ou bracelet en TPU (selon la couleur) ColorGraphite Black, Lava Red, Mint Green, Icy WhiteWeight43g (sans bracelet)

Huawei Watch GT 2e prix et disponibilité

Le prix de la Huawei Watch GT 2e est de 199 € en Europe. Il sera en vente ce mois-ci et nous mettrons à jour ce message avec les liens d’achat une fois qu’ils seront disponibles.

