Hub de mise à jour Samsung Galaxy Fold

Mise à jour, 8 avril 2020 (8 h 02 HE): Samsung a commencé à lancer Android 10 sur le Galaxy Fold à la fin du mois dernier, mais la mise à jour n’a d’abord frappé la France.

Maintenant, SamMobile a confirmé que la dernière mise à jour Android est également disponible pour les propriétaires de Galaxy Fold aux États-Unis. Cela a également été confirmé par plusieurs utilisateurs sur le subreddit GalaxyFold.

La mise à jour porte le numéro de build F900U1UEU3BTCE et apporte également One UI 2.1. SamMobile dit que vous bénéficiez également des fonctionnalités de partage rapide et de partage de musique, mais les fonctionnalités de l’appareil photo Galaxy S20 telles que la prise unique et l’hyperlapse nocturne seront mises à jour ultérieurement.

La nouvelle mise à jour pèse environ 2 Go, donc vous voudrez peut-être vous connecter au Wi-Fi si vous n’avez pas un plan de données mobiles généreux. Là encore, vous pouvez probablement vous permettre une tonne de données si vous avez le Galaxy Fold.

Bienvenue sur le hub de mise à jour Android Samsung Galaxy Fold. Ici, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour de Galaxy Fold, y compris leurs versions actuelles, et quand les futures mises à jour sont susceptibles d’arriver.

Samsung Galaxy Fold L’un des premiers smartphones pliables du marché.

Mise à jour Samsung Galaxy Fold

Version stable actuelle: Android 10 / Android 9Quand le Samsung Galaxy Fold recevra-t-il Android 11? TBA

Le Samsung Galaxy Fold a été lancé avec Android 9 Pie, la dernière version d’Android. Il devrait recevoir deux mises à jour majeures à l’avenir, conformément à la plupart des téléphones Android phares.

Disponibilité de la mise à jour Samsung Galaxy Fold Android 10Android 11AT & TTBATBAUS DéverrouilléTBATBAInternational DéverrouilléOuiTBA

Faites-nous savoir quelle mise à jour Galaxy Fold vous balayez dans les commentaires, et si vous avez repéré un OTA que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire!

