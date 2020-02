Hub de mise à jour Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus et Galaxy S10e

Mise à jour, 28 février 2020 (16 h 15 HE): Selon SamMobile, une nouvelle mise à jour Samsung Galaxy S10 est en cours de déploiement. La mise à jour est assez mince, le plus gros aspect étant la mise à jour de sécurité Android de mars 2020.

Cependant, étant donné que techniquement ce n’est pas encore mars et que même la gamme de téléphones Pixel de Google n’a pas cette mise à jour, c’est assez remarquable. Les Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus et Galaxy S10e devraient bientôt voir la mise à jour marquée G97xFXXS4BTB3.

Ne désespérez pas si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, car il s’agit probablement d’une version progressive. Les versions de mise à jour dépendent également souvent des tests réseau. Avez-vous reçu la mise à jour? Donnez-nous tous les détails (par exemple, le modèle de téléphone et le pays) dans la section des commentaires!

Bienvenue sur le hub de mise à jour Android Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus et Samsung Galaxy S10e. Ici, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour Galaxy S10, S10 Plus et S10e, y compris leurs versions actuelles, et quand les futures mises à jour sont susceptibles d’arriver. (Remarque: les téléphones des séries Galaxy S, S Plus et S e reçoivent généralement leurs mises à jour en même temps.

Samsung Galaxy S10 Series L’une des meilleures familles phares de 2019 est désormais la meilleure offre de 2020.

Les Galaxy S10, Galaxy S10e et Galaxy S10 Plus de Samsung sont parmi les produits phares les plus impressionnants que vous puissiez obtenir. Entre alimentation haut de gamme, chargement sans fil, résistance à l’eau et un port de 3,5 mm, ces téléphones ont une fonctionnalité pour tout le monde.

Mise à jour Galaxy S10, S10 Plus et S10e

Version stable actuelle: Android 10Quand les Galaxy S10, S10 Plus et S10e recevront-ils Android 10? Déploiement maintenant (décembre 2019)

Les Galaxy S10, S10 Plus et S10e ont été lancés avec Android 9 Pie, la dernière version d’Android. Ils devraient recevoir deux mises à jour majeures à l’avenir, conformément à la plupart des téléphones Android phares.

Les utilisateurs en Allemagne (y compris ceux qui n’ont pas participé au programme bêta) ont reçu la mise à jour stable d’Android 10 le 28 novembre. Android 10 a commencé à se déployer vers la série S10 sur Verizon, Sprint, T-Mobile et AT&T le 16 décembre. À l’heure actuelle, la mise à jour a également été déployée auprès de nombreux transporteurs canadiens. Les modèles déverrouillés américains ont reçu la mise à jour le 23 décembre.

Samsung a ajouté un tas de fonctionnalités Note 10 à sa famille Samsung Galaxy S10 peu de temps après le lancement de la gamme phablet. Le 8 novembre 2019, la firme sud-coréenne a apporté encore plus de fonctionnalités Note 10 à ses téléphones de la série S.

L’application Gallery a été mise à jour pour rechercher des photos à l’aide de mots clés comme «chat» pour voir… des photos de chats. Samsung a également ajouté une recherche d’appareil améliorée qui trouve du contenu dans les applications de streaming. Un bouton Media & Devices a également été ajouté dans le Quick Panel pour permettre aux utilisateurs de contrôler un tas d’appareils connectés.

Parallèlement au mode caméra AR Doodle amusant mais idiot, la seule autre fonctionnalité de la Note 10 pour effectuer la transition était un ajustement à Samsung Dex qui permet aux utilisateurs de modifier dynamiquement des vidéos lorsqu’ils sont connectés à un PC ou un Mac.

Vous pouvez lire le blog officiel avec toutes les modifications ici.

Disponibilité des mises à jour Samsung Galaxy S10 / S10 Plus / S10e Android 10Android 11AT & TYesTBASprintYesTBAT-MobileYesTBAVerizonYesTBAU.S. déverrouilléOuiTBAInternational déverrouilléTBATBA

Faites-nous savoir quelle mise à jour Galaxy S10 vous basculez dans les commentaires, et si vous avez repéré un OTA que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire!

