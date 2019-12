Hub de mise à jour Samsung Galaxy S9 et S9 Plus

Dernière mise à jour: 20 décembre 2019 (02:13 ET): Samsung a commencé à publier sa troisième version bêta de One UI 2.0 sur les Galaxy S9 et S9 Plus. SamMobile rapporte que la version bêta apporte le correctif de sécurité de janvier 2020, des semaines à l'avance.

La nouvelle version bêta est apparemment en cours de déploiement en Inde et devrait bientôt arriver dans d'autres régions. Parallèlement au correctif de sécurité mis à jour, la version bêta apporte quelques corrections de bugs mineurs. Ceux-ci incluent une fonction de correction de la position du micro pour prendre en charge l'enregistrement d'écran, une correction du problème de flou en mode partagé, etc. Certaines applications Samsung ont également été mises à jour.

Les utilisateurs bêta peuvent télécharger la mise à jour par liaison radio depuis le menu de mise à jour du logiciel dans les paramètres.

Gardez un œil sur les mises à jour de votre appareil S9 ou S9 Plus, et nous mettrons à jour cet article dès que la mise à jour stable d'Android 10 sera disponible dans le monde entier.

Bienvenue sur le hub de mise à jour Android Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus. Ici, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour du Galaxy S9 et du Galaxy S9 Plus, y compris leurs versions actuelles, et quand les futures mises à jour sont susceptibles d'arriver. (Remarque: les S9 et S9 Plus reçoivent généralement leurs mises à jour en même temps.)

Mise à jour Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus

Version stable actuelle: Tarte Android

Tarte Android Quand le Galaxy S9 et le Galaxy S9 Plus recevront-ils Android 10? Mars 2020 – avril 2020 (estimé)

Les Galaxy S9 et S9 Plus ont été lancés avec Android Oreo, avant d'être mis à jour vers Android Pie plus tôt en 2019. Comme la plupart des produits phares Android, ceux-ci devraient recevoir deux mises à jour majeures au cours de leur vie.

Le 20 novembre, la version bêta de One UI 2.0 a officiellement commencé à être déployée sur les appareils Galaxy S9 et S9 Plus en Corée. Avant la série S9, la version bêta basée sur Android 10 était disponible sur les appareils Galaxy S10 et Note 10.

Une interface utilisateur 2.0 apporte la série Galaxy S9 à Android 10, avec un certain nombre d'améliorations à la peau de Samsung du système d'exploitation Android. Les nouveaux ajouts incluent un mode sombre étendu, des notifications moins envahissantes et et le bien-être numérique.

Après la Corée, Samsung a commencé à déployer One UI 2.0 beta sur Galaxy S9 et S9 Plus sur son deuxième marché – Inde (h / t SamMobile). Les utilisateurs peuvent s'inscrire à la version bêta d'Android 10 via l'application Samsung Members.

Depuis lors, de nouvelles fonctionnalités ont été repérées sur le téléphone. L'appareil a maintenant hérité du mode Nuit du Galaxy Note 10 pour la caméra avant et la caméra téléobjectif arrière, qui a également apparemment été déployé sur le Galaxy Note 9. Repéré par SamMobile, cette fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs du Galaxy S9 sur la version bêta d'Android 10 de prendre des photos plus lumineuses dans des conditions de faible éclairage.

La mise à jour bêta devrait bientôt être lancée sur le marché américain. Une feuille de route publiée par Samsung Israël indique également une sortie en avril pour la mise à jour stable d'Android 10 du Galaxy S9. Bien que le calendrier de mise à jour puisse varier selon les pays, cela pourrait être un bon indicateur du moment où attendre Android 10 sur les S9 et S9 Plus.

Le 10 décembre, Samsung a commencé à lancer sa deuxième version bêta de One UI 2.0 sur les Galaxy S9 et S9 Plus en Inde, parallèlement au correctif de sécurité de décembre. Selon Aide Tizen, cette mise à jour améliore la stabilité, élimine les bogues et donne à la mise à jour un peu plus de broche et de polissage.

Quelques correctifs majeurs incluent les fuites de données GPS, les erreurs de mesure S Health, les fuites de mémoire, les vitesses de points d'accès lentes, un bogue de dossier de sécurité et des améliorations de la fonctionnalité Bluetooth. L'application Internet Samsung et Samsung Dex ont également reçu quelques améliorations en termes de convivialité, et les deux appareils devraient bénéficier d'une meilleure gestion de la chaleur.

Disponibilité des mises à jour Samsung Galaxy S9 / S9 Tarte Android Android Q AT&T Oui TBA Sprint Oui TBA T Mobile Oui TBA Verizon Oui TBA Déverrouillé aux États-Unis Oui TBA Déverrouillé international Oui TBA

Faites-nous savoir quelle mise à jour Galaxy S9 vous basculez dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée, donnez-nous un pourboire!

