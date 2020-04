Hubble espionne une galaxie lointaine regorgeant d’étoiles bébé – .

Hubble a pris une magnifique image d’une galaxie lointaine appelée NGC 2906.

NGC 2906 a une abondance de jeunes étoiles massives qui brillent brillamment pendant qu’elles brûlent à travers leur carburant.

La galaxie est à 145 millions d’années-lumière de la Terre.

La NASA et le télescope spatial Hubble de l’ESA sont l’un des outils les plus fiables en astronomie. Il surveille le ciel depuis près de trois décennies maintenant, retransmettant des images vraiment glorieuses du cosmos. L’une de ses dernières cibles est une grande galaxie spirale connue sous le nom de NGC 2906 qui se trouve à environ 145 millions d’années-lumière de la Terre, mais même à cette distance incroyable, Hubble peut voir certains des détails glorieux de la galaxie.

Sur la photo ci-dessus, nous sommes traités avec une variété de couleurs, de la région centrale orange et du noyau blanc audacieux aux points bleus brillants et aux taches entourant les bords extérieurs. Chacune de ces couleurs représente quelque chose, et les astronomes peuvent avoir une bonne idée de ce qu’est une galaxie simplement en voyant les couleurs qu’elle affiche de loin.

Les galaxies naissent, vivent et meurent comme les étoiles qui les remplissent, et les galaxies incroyablement anciennes sont remplies de teintes orange et rouges faisant allusion à un grand nombre d’étoiles plus anciennes et plus fraîches. En revanche, les galaxies aux couleurs vives comme NGC 2906 ont encore beaucoup de vie.

“Les mouchetures bleues dispersées à travers cette galaxie sont de jeunes étoiles massives, qui émettent un rayonnement chaud teinté de bleu alors qu’elles brûlent à travers leur carburant à un rythme immense”, explique l’équipe Hubble. «Les bandes d’orange sont un mélange d’étoiles plus anciennes qui ont gonflé et refroidi, et d’étoiles de faible masse qui n’ont jamais été particulièrement chaudes au départ. En raison de leurs températures plus basses, ces étoiles émettent un rayonnement plus frais et rougeâtre. »

À une distance aussi incroyable de notre propre système solaire, nous ne pouvons même pas commencer à rêver de visiter NGC 2906, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de choses qu’il puisse enseigner aux astronomes. L’observation de telles galaxies donne aux chercheurs une meilleure idée de l’âge de certaines régions de l’espace et nous aide à comprendre les processus qui façonnent, détruisent et remodèlent constamment le cosmos.

C’est grâce à Hubble que nous avons droit à de tels aperçus magnifiques dans l’espace lointain, et bien qu’il y ait d’autres télescopes à l’œuvre autour de la Terre – et le télescope spatial James Webb, souvent retardé, attendant que le temps brille – Hubble a fait ses preuves des instruments les plus précieux de l’arsenal de la NASA.

Le vaisseau spatial a été lancé en 1990 et a subi un certain nombre de mises à jour au cours de ses décennies dans l’espace. Avec près de 30 ans à son actif, vous pensez peut-être que le vaisseau spatial approche de la fin de sa mission, mais ce n’est pas le cas. La NASA et l’Agence spatiale européenne ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce que Hubble puisse rester un outil vital pour les scientifiques jusque dans les années 2030 et peut-être même jusqu’en 2040.

Source de l’image: ESA / Hubble et NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.