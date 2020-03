Huit produits et services Apple figurent dans la liste Fortune des 100 meilleurs designs des temps modernes

Fortune a publié aujourd’hui une liste des 100 “plus grands designs des temps modernes”, présentant des produits qui ont rendu la vie des gens plus simple, meilleure et plus élégante.

L’iPhone d’Apple, qui est sorti pour la première fois en 2007 et qui a depuis été mis à jour chaque année, a été classé numéro un sur la liste pour la façon dont il a “transformé la communication humaine” et a eu un impact sur presque tous les aspects de nos vies.

«Un iPod, un téléphone, un communicateur Internet», c’est ainsi que feu Steve Jobs a annoncé le «iPhone» au monde en 2007. À l’époque, c’était une affirmation impressionnante. Maintenant, cela semble être un euphémisme massif pour un appareil qui a changé notre façon de vivre. Les analystes étaient initialement sceptiques quant à la capacité d’Apple à vendre un téléphone premium pour 499 $ sur un marché dans lequel la plupart des appareils étaient subventionnés ou donnés par des opérateurs. Mais en poussant sans relâche l’enveloppe de la conception matérielle et logicielle, en ajoutant un appareil photo de qualité professionnelle et en créant un écosystème d’applications et de services, Apple a vendu plus de 2 milliards d’iPhones – et, ce faisant, est devenue l’entreprise la plus précieuse du monde.

Un autre produit Apple, le Macintosh 1984, a fait la deuxième place sur la liste pour définir la révolution de l’ordinateur personnel.

Six autres produits Apple ont également été inclus dans la liste à divers endroits. L’iPod 2001 est arrivé 10ème, le MacBook Pro 2006 a pris la 14ème place, l’App Store 22ème, iOS est 29ème, l’Apple Watch a fait la liste au numéro 46 et Apple Pay a également été inclus comme 64ème produit. sur la liste.

Pour sa liste, Fortune s’est associée à l’IIT Institute of Design et a interrogé des éducateurs, des influenceurs, des designers indépendants et des équipes de conception d’entreprise sur les conceptions qu’ils considèrent comme “vraiment géniales”, en utilisant ces informations pour compiler une liste des 100 meilleurs.

La liste complète, qui comprend également des produits et services tels que la recherche Google, le Sony Walkman, Uber, Netflix, Google Maps, la Tesla Model S, etc., peut être consultée sur le site Web de Fortune.

