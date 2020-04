Hulu est actuellement confronté à une panne

Comment vais-je tuer le temps maintenant?

Hulu est actuellement en panne pour certaines personnes.

Les pannes sont réparties aux États-Unis

Les troubles ont commencé vers 20 heures, heure de l’Est.

Si vous êtes coincé à la maison et espériez tuer un peu de temps lors de la dernière saison de Marvel’s Runaways, vous serez probablement déçu. Hulu a connu des pannes aux États-Unis

Les problèmes semblent avoir commencé vers 20 heures, heure de l’Est, avec DownDetector signalant un pic de 1163 rapports vers 22h20. Les problèmes semblent concerner la télévision en direct, où les utilisateurs signalant qu’il n’y a pas ou très peu de chaînes sont disponibles:

ummmm, excusez-moi @hulu et @hulu_support votre chat et vos téléphones sont en panne. Il n’y a pas de chaînes dans le guide TV en direct. Il n’y a presque pas de chaînes dans le menu réseau et vous tweetez sur des émissions que personne au pays ne peut regarder. La panne est partout. Quel est le plan, Stan?

– Cliff Dorfman (@cliffdorfman) 7 avril 2020

Cependant, les rapports sur les pannes ont commencé à diminuer au cours de la dernière heure, car la société a commencé à déployer un correctif à sa fin.

Toutes mes excuses pour la difficulté! Notre équipe nous a informés qu’elle avait effectué un ajustement qui devrait reprendre la lecture de votre côté. Redémarrez simplement l’appareil utilisé et faites-nous savoir s’il existe un autre problème (https://t.co/QTK0rOY6rs).

– Assistance Hulu (@hulu_support) 7 avril 2020

