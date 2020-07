HYPER lance le chargeur GaN USB-C compact 100W ‘HyperJuice’

La marque HYPER de Sanho Corporation annonce aujourd’hui la disponibilité générale de son chargeur HyperJuice USB-C, qu’elle considère comme le premier chargeur au monde de 100 watts utilisant la technologie du nitrure de gallium (GaN) pour une conception plus compacte.

Le nouveau chargeur HyperJuice GaN 100 W est un chargeur à quatre ports avec deux ports USB-C capables de fournir jusqu’à 100 watts et deux ports USB-A délivrant jusqu’à 18 watts. Le système d’alimentation intelligent du chargeur équilibrera la livraison à plusieurs appareils, jusqu’à un total maximum de 100 watts.

Annonces :

Le chargeur HyperJuice GaN a collecté plus de 3,3 millions de dollars entre les campagnes de financement participatif sur Kickstarter et Indiegogo, et avec presque toutes ces précommandes financées collectivement ayant été expédiées, le chargeur est maintenant disponible pour la vente générale.



L’HyperJuice a environ la même empreinte qu’une carte de crédit, bien que sensiblement plus épais, mesurant 85,3 x 60,8 x 28,9 mm et pesant 208 grammes. Des broches pliantes pour les prises américaines sont intégrées dans le chargeur, mais des adaptateurs de type G et de type C sont inclus pour assurer la compatibilité avec les prises dans d’autres pays comme en Europe.

Le chargeur HyperJuice 100W GaN a un prix recommandé de 99,99 $ et est maintenant disponible via Hyper Shop, B&H Photo et d’autres détaillants.

