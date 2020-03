ICloud est-il lent pour vous aujourd’hui? Tu n’es pas seul

Les services iCloud rencontrent aujourd’hui certains problèmes, notamment iMessage, Apple Notes, iCloud Photos, iCloud Drive, etc.

Problèmes avec iCloud

La page d’état du système d’Apple note que de nombreux services ont commencé à rencontrer des problèmes pour certains utilisateurs à partir de 9h43 aujourd’hui. Il existe actuellement 11 services dont les performances sont «plus lentes que la normale».

Signets et onglets iCloud

Contacts iCloud

iCloud Drive

Porte-clés iCloud

Mail iCloud

Notes iCloud

Rappels iCloud

iCloud Web Apps

iMessage

Photos

Temps d’écran

Certains problèmes ont été résolus avec certains services, mais les 11 sont toujours présentés comme sous-performants.

