Vendredi dernier, lors de notre épisode de sécurité d’Observations quotidiennes, nous avons brièvement parlé de sauvegardes pour vous assurer que vos données sont en sécurité au cas où vous auriez des logiciels malveillants. J’en ai profité pour rappeler aux gens qu’iCloud est un service de synchronisation, pas un service de sauvegarde. Même la sauvegarde iCloud n’est pas une véritable sauvegarde, car elle laisse de côté certaines données.

Faire des sauvegardes

Faire des sauvegardes est extrêmement important. Il existe de nombreuses raisons de faire des sauvegardes, et l’une d’entre elles est ce dont nous avons parlé: conserver une copie de vos fichiers au cas où votre appareil serait infecté par des logiciels malveillants, comme les ransomwares. C’est bien de conserver vos fichiers dans iCloud Drive (je le fais) ou iCloud Photos. Mais ce n’est pas une sauvegarde.

iCloud synchronise vos données entre vos appareils Apple. Si vous supprimez un fichier dans iCloud sur un appareil, il est supprimé sur tous vos autres appareils. Mais cela signifie que si un appareil est infecté par des logiciels malveillants et que vos fichiers sont gâchés, ils seront gâchés sur tous les appareils Apple compatibles iCloud (Conjecture, je ne l’ai pas encore fait…).

La sauvegarde iCloud est un bon début, mais ce n’est pas non plus une véritable sauvegarde. Ce service sauvegarde de nombreuses choses sur votre appareil, mais il ne sauvegarde pas les données qui sont déjà dans iCloud. Les services tels que les contacts, les calendriers, les signets Safari, les notes Apple et les messages dans iCloud ne sont pas inclus dans la sauvegarde iCloud. Une véritable sauvegarde sauvegarderait tout.

Je ne vous dis pas de renoncer à iCloud ou à iCloud Backup, mais cela ne devrait pas être votre seule méthode de sauvegarde. Beaucoup de gens recommandent la solution d’avoir trois sauvegardes: une dans le cloud, une sur un support externe que vous conservez à la maison et une sur un support externe que vous conservez dans un autre emplacement. Dans le pire des cas, comme si votre maison était endommagée et que vous avez perdu votre sauvegarde locale, vous aurez toujours la sauvegarde dans le cloud et la sauvegarde à un autre endroit, comme la maison d’un ami.

Solutions

J’ai tous mes fichiers dans iCloud, et j’en fais également des copies que je stocke sur un disque dur externe. Ce n’est pas une solution parfaite, mais je suis moins préoccupé par la sauvegarde des applications et plus préoccupé par mes données, et cette solution enregistre mes données.

J’utilise ce lecteur flash sans fil SanDisk. En utilisant l’application qui l’accompagne, vous pouvez sauvegarder automatiquement vos photos et vidéos et copier manuellement les fichiers sur le lecteur. Je voulais m’assurer qu’il était sans fil au cas où Apple changerait les ports de ses appareils.

Voici d’autres solutions de sauvegarde que j’ai rencontrées. Pour les Mac, je pense que Backblaze est un bon service. C’est juste 5 $ US / mois. Dans le passé, j’ai écrit sur des applications qui vous permettent d’exporter vos notes Apple vers des fichiers texte, que vous pouvez ensuite stocker ailleurs. Vous pouvez également sauvegarder des appareils iOS sur votre Mac. Une autre application que nous recommandons à The Mac Observer est iMazing. Il sauvegarde les données iOS sur votre Mac, mais il sauvegarde tout, comme les messages vocaux et les textes.

Lectures complémentaires

[macOS: How to Export Apple Notes as Plain Text Files]

[What’s the Difference Between a Data Backup and an Archive?]