IFA 2020 se poursuivra dans une certaine mesure, peut-être avec l’aide d’événements en ligne

IFA 2020 ne suivra pas les traces de MWC 2020, Google I / O 2020, E3 2020, GDC, etc. – la liste complète des événements annulés en raison de la pandémie en cours est bien trop longue pour que je puisse la lister ici. Heck, même Coachella a été reportée cette année. Mais pas IFA. Messe Berlin et gfu, les organisateurs de l’énorme salon de l’électronique grand public, sont allés sur Twitter plus tôt dans la journée pour annoncer que “IFA Berlin devrait aller de l’avant en 2020”.

# IFA20: définir un concept innovant conçu pour des temps sans précédent. L’IFA Berlin devrait démarrer en 2020, mais avec un nouveau concept innovant, suite à la décision du gouvernement de Berlin d’interdire tous les événements avec plus de 5000 participants jusqu’au 24 octobre 2020.

1/6 pic.twitter.com/MLDvamLXzf – IFA Berlin (@IFA_Berlin) 21 avril 2020

Le fil de tweet ajoute cependant que l’événement “ne pourra pas se dérouler comme d’habitude”. Au lieu de cela, les organisateurs font référence à un «concept innovant» dont ils discutent depuis des semaines maintenant, qui «permettrait à l’IFA de remplir ses fonctions essentielles pour [the] industrie.”

Essayez PureVPN pendant 7 jours pour seulement 1 $ dès maintenant

Le concept n’est pas clair, bien qu’il s’agisse probablement d’un mélange d’événements en ligne avec des interactions en personne. Peut-être qu’ils iront pour quelque chose de vraiment chic et organiseront l’événement en réalité virtuelle!

Hans-Joachim Kamp, président du conseil de surveillance de gfu Consumer and Home Electronics, a publié la déclaration suivante:

Nous nous attendions à ce développement étant donné la pandémie en constante évolution et apprécions que nous ayons maintenant un cadre réglementaire clair qui nous permet, à nous, notre partenaire Messe Berlin, et à nos exposants de faire des plans détaillés pour IFA 2020. “

La nouvelle intervient à la lumière des annonces de la chancelière Angela Merkel selon lesquelles le gouvernement commencera progressivement à rouvrir l’économie allemande après près d’un mois de lock-out.

Coronavirus et technologie: liste continue des annulations d’événements, des perturbations, des retards de produits, etc.