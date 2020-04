iFixit détaille plus de similitudes entre le nouvel iPhone SE et l’iPhone 8

Vendredi dernier, lorsque l’iPhone SE a été dévoilé au public, nous avons immédiatement obtenu un démontage rapide du nouveau téléphone d’un YouTuber appelé Wenzhou Ao Technology. La vidéo était un aperçu assez rapide de certaines des similitudes entre les composants internes de l’iPhone 8 et du nouvel iPhone SE.

Maintenant, l’un des points de vente les plus populaires en matière de démantèlement de la technologie a publié sa première impression des internes comparant ces deux téléphones. iFixit a téléchargé un article de blog comparant toutes les parties dont il a confirmé qu’elles sont échangeables entre l’iPhone 8 et le nouvel iPhone SE.

Lorsque iFixit a démonté l’iPhone SE et comparé les pièces à celle de l’iPhone 8, ils ont en fait trouvé plusieurs pièces interchangeables. Selon la prise, le plateau SIM, Taptic Engine et l’assemblage d’écran sont tous échangeables entre les deux appareils. Malgré le démontage antérieur de Wenzhou Ao Technology, qui croyait que la caméra n’était pas interchangeable, iFixit a confirmé que c’était le cas. Certaines parties, comme le bouton d’accueil et la technologie True Tone, restent incompatibles entre les téléphones.

“Les bonnes pièces d’abord: les caméras, le plateau SIM, le Taptic Engine et l’assemblage d’écran de l’iPhone SE (y compris le microphone et le capteur de proximité) sont tous échangeables avec les pièces de l’iPhone 8. Et cet écran devrait être moins cher à remplacer que tout nouvel iPhone que nous avons Cependant, comme avec tout échange d’écran iPhone moderne, vous perdrez True Tone à moins d’avoir accès à un programmeur d’écran. Et les boutons d’accueil ne sont toujours pas interchangeables – vous devrez conserver votre bouton d’accueil d’origine dans le en cas de réparation, remplacez un bouton d’accueil du marché secondaire sans Touch ID, ou payez à Apple tout ce qu’ils demandent pour le réparer. “

Un autre morceau de matériel incompatible entre l’iPhone 8 et le nouvel iPhone SE est la batterie. Bien que les deux soient de la même taille, le nouveau SE a un connecteur similaire à celui de l’iPhone 11, ce que l’iPhone 8 n’a pas.

“Également incompatible? La batterie. Il s’avère que, même si la batterie semble identique, le connecteur de la carte mère de la batterie diffère de celui du 8, donc ils ne s’emboîtent pas. Le SE se connectera à une batterie d’iPhone 11, qui utilise le même connecteur, mais il ne s’allumera pas. Et, malheureusement, ce téléphone apparemment reculé a des barrages routiers Apple très modernes à l’intérieur. Vous ne pouvez même pas échanger une batterie iPhone SE 2020 authentique contre une autre sans déclencher une batterie “pas une batterie Apple authentique “avertissement de service.”

iFixit dit que leur examen complet arrive bientôt. Vous pouvez lire leurs premières impressions complètes sur leur article de blog