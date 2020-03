iFixit Teardown examine les nouvelles clés en ciseaux et trouve plus facilement l’accès au trackpad et à la batterie

iFixit a partagé aujourd’hui les résultats de l’un de ses démontages traditionnels du nouveau MacBook Air, qu’Apple a dévoilé la semaine dernière.

La principale nouveauté notable du MacBook Air est le clavier à interrupteur à ciseaux, une mise à niveau par rapport au clavier papillon très décrié qui était susceptible d’échouer et a incité Apple à mettre en œuvre un vaste programme de réparation.

Le clavier à interrupteur à ciseaux a été introduit pour la première fois sur le MacBook Pro 16 pouces, mais Apple prévoit de l’étendre à l’ensemble de la gamme MacBook, en commençant par le MacBook Air. Le clavier mis à jour ajoute un demi-millimètre d’épaisseur supplémentaire au corps de la machine, le MacBook Air mesurant désormais 0,63 pouce à son point le plus épais, contre 0,61 pouce dans la version précédente.

Le nouveau Magic Keyboard est environ 0,5 mm plus épais que le clavier Butterfly du modèle de génération précédente, ce qui explique la légère augmentation de l’épaisseur. Le nouveau MacBook Air est également un peu plus lourd à 2,80 livres au lieu de 2,75 livres.

Avec le nouveau clavier, iFixit a trouvé un dissipateur thermique plus grand sur le processeur et une nouvelle configuration de câble entre la carte logique et le trackpad qui facilite les réparations du trackpad et de la batterie.

Cette nouvelle configuration de câbles pour trackpad porte ses fruits! L’année dernière, où les câbles du trackpad étaient coincés sous la carte mère, ils peuvent maintenant être déconnectés à tout moment – ce qui signifie que le retrait du trackpad peut se produire dès que le capot arrière se détache. Et puisque la batterie repose sous ces mêmes câbles, cette nouvelle configuration accélère également considérablement le retrait de la batterie en laissant la carte mère en place. C’est deux oiseaux très savoureux, une pierre, pour ceux d’entre vous qui comptent. C’est l’une de ces occasions heureuses (mais trop rares) où nous pouvons identifier un changement de matériel d’Apple qui vise carrément à améliorer la facilité de maintenance dans la conception existante. Parfois, ils écoutent!

Le numéro de modèle et les spécifications de la batterie sont inchangés par rapport à l’année dernière, et Apple utilise à la fois de l’adhésif à languette et des vis pour maintenir les haut-parleurs en place dans le nouveau modèle. Le SSD et la RAM continuent d’être soudés en place et ne peuvent pas être mis à niveau.

Dans l’ensemble, le MacBook Air a obtenu un score de réparabilité de quatre sur 10 pour l’accès plus rapide au remplacement du trackpad et de la batterie, et les ventilateurs, haut-parleurs et ports modulaires et faciles d’accès. Bien que le clavier soit désormais plus fiable, il est toujours intégré dans le boîtier supérieur, nécessitant un démontage complet à des fins de maintenance.

Le nouveau MacBook Air d’Apple peut être acheté sur l’Apple Store en ligne et son prix commence à 999 $.

