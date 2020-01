Ignorez ce stupide téléphone qui brûle un tweet de laine d’acier, la 5G ne fera pas frire votre cerveau

Il y a toujours des opposants quand il s’agit de nouvelles technologies, mais la quantité de désinformation associée au déploiement de la 5G est vraiment autre chose. Ce n’est rien de nouveau, bien sûr. Des histoires effrayantes sur les radiations, les smartphones et votre santé sont à la pointe de l’industrie depuis des décennies. La 5G, cependant, a offert à ces agents trompés ou malicieux l’occasion de s’attaquer à l’ignorance des consommateurs. Alimentant les craintes non fondées familières que leur nouveau smartphone 5G en soit la mort.

Effectivement, il y a un tweet de plus en plus populaire qui fait le tour du monde en ce moment, provoquant les insécurités des consommateurs sans aucune preuve scientifique ni argument significatif. Je suis réticent à inclure le tweet simplement pour réduire son exposition, mais nous sommes des adultes capables de voir des trucs en ligne avec la bonne dose de scepticisme, alors voilà:

Entreprises de téléphonie mobile;

“La 5G est parfaitement sûre”

Scientifiques;

Nous devrions vraiment tester cela avant de déployer les micro-ondes dans le monde entier

Gouvernement;

“Grillons …”

Pendant ce temps, le cerveau des consommateurs; pic.twitter.com/U3xAbHe8ms

– The Punisher (@ItsNotRevenge) 14 janvier 2020

Pour rappel, la vidéo est apparue pour la première fois sur YouTube le 27 décembre 2019 et a malheureusement été visionnée plus de 750 000 fois. Il y a plusieurs problèmes avec la vidéo et le tweet rien qu’en la regardant. Pour commencer, il dispose d’un ancien iPhone 6. Ce n’est même pas un smartphone compatible 5G. Dans cet esprit, les smartphones 4G existent depuis des années et nous faisons des appels sans fil depuis bien plus longtemps. Pourquoi n’avons-nous pas vu cela auparavant, si c’est un argument si convaincant?

Il n’y a également aucun raisonnement ou explication scientifique fourni avec le tweet ou la vidéo. Nous sommes simplement censés accepter le fait qu’un iPhone peut mettre le feu à la laine d’acier lorsqu’un appel est passé à proximité.

Les gens de Snopes ont regardé la vidéo lors de sa première apparition et ont correctement constaté que les flammes sont générées via des effets numériques. Ralentissez la vidéo à 0,25x et regardez l’effet visuel apparaître à la marque des 29 secondes. La laine d’acier ne brûle jamais réellement. Désolé les alarmistes 5G.

Creusons un peu plus profondément, cependant, et regardons au-delà de cette vidéo très fausse et très stupide. Est-il scientifiquement possible de mettre le feu à la laine d’acier à l’aide des signaux des smartphones? La 5G est-elle réellement un danger de quelque manière que ce soit?

Eh bien, non et non.

Temps pour une science réelle

Commençons par aborder ce non-sens de la laine d’acier.

Il se trouve que la laine d’acier est très inflammable. Vous pouvez l’allumer avec du courant provenant d’une batterie ou même simplement une très petite étincelle. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c’est utiliser les ondes radio 4G ou 5G d’un téléphone pour l’allumer, ou tout autre matériel d’ailleurs.

Les ondes radio 4G et 5G tombent dans la partie non ionisante du spectre électromagnétique. Cela signifie qu’ils ne transportent pas suffisamment d’énergie pour ajouter ou retirer des électrons d’un atome ou d’une molécule. Le rayonnement non ionisant peut appliquer une force aux électrons et tenter de déplacer les électrons dans un état d’énergie supérieur, mais c’est tout. En d’autres termes, les ondes radio non ionisantes sont incapables de déclencher des réactions chimiques ou des mutations cancéreuses en éliminant les électrons. Cependant, les électrons en mouvement peuvent entraîner une chaleur supplémentaire, en particulier dans les métaux.

Voilà comment fonctionne un micro-ondes, et vous pouvez certainement brûler de la laine d’acier dans un micro-ondes. Cependant, les micro-ondes produisent un rayonnement beaucoup plus puissant que celui utilisé par votre smartphone pour les appels. De plus, la raison pour laquelle la laine d’acier brûle dans un micro-ondes est en fait parce que la chaleur s’accumule dans les fils minces en raison de leur haute résistance à ces électrons en mouvement. La raison pour laquelle je mentionne cela est que même au micro-ondes, ce n’est pas le rayonnement qui enflamme directement la laine d’acier. C’est plutôt l’accumulation de chaleur et les propriétés uniques de la laine d’acier qui la rendent inflammable. Vous pouvez coller une cuillère en acier lisse au micro-ondes et elle ne brûlera pas (au moins en théorie, je ne l’ai pas personnellement testée!).

La 5G ne va pas micro-ondes votre cerveau: tous les mythes, démystifiés (Mise à jour)

Avec la transition vers une nouvelle technologie de réseautage, certaines histoires de peur familières réapparaissent. Vous en avez peut-être même vu quelques-uns dans les commentaires ici. «La 5G vous donnera le cancer», «la technologie mmWave entraîne des tumeurs cérébrales»,…

Aucun des attributs ci-dessus de la laine d’acier ne s’applique à distance à la peau humaine, au cerveau ou aux tissus organiques. Nous sommes des créatures denses et pâteuses qui résistent assez bien à tout échauffement provoqué par des rayonnements non ionisants. Surtout aux niveaux de puissance que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, des ondes radio et TV aux signaux Wi-Fi, 4G et 5G domestiques. Notre peau reflète plus les signaux haute fréquence 5G mmWave que les signaux TV basse fréquence, c’est donc là que vous vous attendez à voir le plus de chaleur. Selon des recherches, une antenne à ondes millimétriques de 60 GHz produisant une puissance énorme de 50 W / m2 (ce qui ne serait pas proche des réglementations FCC) n’augmente la température de la peau que de 0,8 degrés Celsius. C’est en dessous du seuil de température des normes IEEE de 1 degré Celsius pour les directives de rayonnement mmWave. Voilà pour la 5G qui brûle notre cerveau ou fait brûler notre peau. Les rayons UV du soleil sont beaucoup plus dangereux pour notre peau.

Non, la 5G ne va pas micro-ondes votre cerveau

Il y a eu de nombreuses études sur les impacts des rayonnements non ionisants et notre santé. Dont beaucoup qui examinent spécifiquement les risques associés à l’utilisation du téléphone mobile. Ce large éventail de recherches est référencé par des normes nationales et internationales de radioprotection qui sont respectées dans le monde entier. À ce jour, il n’existe aucune preuve concluante liant l’utilisation du téléphone mobile au cancer ou à tout autre effet biologique. La 5G doit répondre aux mêmes normes de sécurité que la 4G, il n’y a donc pas de risque accru avec la nouvelle technologie.

En général, le public est préoccupé par les risques liés aux ELF, RF et MW. Cependant, le plus grand risque pour le public provient probablement du rayonnement UV naturel.

UNITEN ICNIR2003 Les champs électromagnétiques et notre santé (20-22 octobre 2003)

Bien sûr, ce n’est pas une raison de complaisance de notre part, et la communauté scientifique devrait être encouragée à creuser plus profondément. Tout le monde devrait accueillir des études supplémentaires sur la façon dont la technologie affecte notre santé, en particulier avec les nouveaux cas d’utilisation tels que la 5G. Mais nous avons besoin de recherches rigoureuses, pas d’anecdotes biaisées, de vidéos virales ou d’histoires plus alarmistes faisant le tour des médias sociaux. Si quoi que ce soit, un non-sens comme le tweet susmentionné, il sera plus difficile de prendre au sérieux tout problème légitime, s’il devait survenir.