Il a de vrais déclencheurs d’épaule!

Black Shark a fait sensation (heh) en dévoilant son premier téléphone de jeu en 2018, et la société a relevé la barre en 2019 avec ses téléphones Black Shark 2. Il ne s’arrête pas là non plus, car il vient d’annoncer les Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro.

Comme vous vous en doutez pour un produit phare en 2020, la série Black Shark 3 propose un processeur Snapdragon 865 avec des capacités 5G. Vous bénéficiez également d’un système de refroidissement liquide amélioré de quatrième génération, qui est indispensable pour des performances durables dans les jeux exigeants.

Les téléphones se distinguent également par leurs capacités de charge, offrant des vitesses de 65 W via un port de charge magnétique propriétaire à l’arrière. Le Black Shark 3 contient une batterie de 4720 mAh tandis que la variante Pro fournit une batterie de 5000 mAh. Quoi qu’il en soit, la société affirme qu’il ne faut que 12 minutes pour atteindre 50% de sa capacité et que vous êtes complètement chargé en 38 minutes.

Les deux téléphones diffèrent également en termes de détails d’écran, comme le Black Shark 3 vante un écran FHD + OLED de 6,67 pouces tandis que la variante Pro a un panneau OLED monstre de 7,1 pouces 3 120 x 1 440. Les nouveaux appareils de Black Shark arborent également un taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz et revendiquent une latence record de 24 millisecondes.

À quoi d’autre devriez-vous vous attendre?

Ne vous attendez pas à un taux de rafraîchissement de 120 Hz comme nous l’avons vu sur les séries Asus ROG Phone 2 et Galaxy S20, mais les téléphones Black Shark 3 arborent tous deux des taux de rafraîchissement de 90 Hz et une puce MEMC dédiée pour interpoler le contenu à 90 images par seconde.

Les autres spécifications notables incluent une configuration de caméra arrière triple (64MP + 13MP ultra-large + 5MP de profondeur), une caméra selfie 20MP dans la lunette supérieure, un port casque 3,5 mm (oui!), Des haut-parleurs stéréo frontaux, USB-C, Stockage UFS 3.0 et RAM LPDDR5.

Ce ne serait pas un téléphone de jeu s’il n’avait pas de fonctionnalités axées sur le jeu, nous sommes donc heureux de voir que la série Black Shark 3 offre quelques fonctionnalités connexes. D’une part, les deux téléphones ont quatre zones sensibles à la pression sur leurs écrans, vous donnant des entrées supplémentaires dans les jeux.

Le Black Shark 3 Pro obtient également deux soi-disant boutons principaux, qui sont des boutons d’épaule. Nous sommes heureux de voir cette option ici, car des entrées supplémentaires sont toujours appréciées. Ce n’est pas la première fois que nous voyons des entrées d’épaule sur un téléphone de jeu, car la série Asus ROG Phone propose des déclencheurs capacitifs. Mais Black Shark propose ici des boutons physiques à part entière, qui devraient offrir un meilleur retour tactile.

Le Black Shark 3 sera lancé en Chine le 3 mars 2020 et le Black Shark 3 Pro sera disponible à partir du 10 mars. La société affirme que vous pouvez vous attendre à une sortie mondiale dans un “avenir proche”.

En ce qui concerne les prix chinois, vous paierez 3499 yuans (~ 501 $) pour le modèle 8 Go / 128 Go, 3799 yuans (~ 544 $) pour la variante 12 Go / 128 Go et 3999 yuans (~ 573 $) pour l’option 12 Go / 256 Go. Pendant ce temps, le modèle Pro commence à 4 699 yuans (~ 673 $) pour l’option 8 Go / 256 Go et à 4 999 yuans (~ 716 $) pour la variante 12 Go / 256 Go.

