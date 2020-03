Il est maintenant temps d’acheter le Galaxy S20 de Samsung – .

Le Galaxy S20, l’un des meilleurs smartphones Android phares du premier semestre, est déjà disponible à un prix beaucoup moins cher.

La version déverrouillée du combiné coûte 799 $ chez Amazon et Best buy, après une baisse de prix de 200 $.

Le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra ne sont cependant pas inclus dans la vente anticipée.

Il y a environ six semaines, je vous ai dit que vous ne devriez pas envisager d’acheter le Galaxy S20 le jour du lancement. Et ce n’est pas parce que le Galaxy S20 est un mauvais téléphone. En tout cas, c’est l’un des meilleurs combinés Android du premier semestre, avec un superbe design et des mises à niveau matérielles massives, y compris l’écran 120 Hz, le nouveau système de caméra et la connectivité 5G. C’est parce que le Galaxy S20 le moins cher coûte 999 $, une augmentation de prix significative par rapport aux téléphones de l’année dernière. Contrairement à l’iPhone, les téléphones Galaxy S ne sont pas connus pour conserver leur valeur au fil du temps. En fait, le prix des derniers téléphones Galaxy S a tendance à baisser peu de temps après leur lancement. Nous l’avons vu à maintes reprises, le Galaxy S10 en étant un parfait exemple. Et devine quoi? La série Galaxy S20 montre les mêmes signes, car les premières remises massives sont déjà là.

Best Buy et Amazon offrent déjà une remise de 200 $ sur la version Galaxy S20, ce qui est un excellent début pour acheter un produit phare moins cher. À certains égards, la baisse de prix pourrait correspondre à certaines des offres qui étaient disponibles auprès de certains détaillants lors des précommandes. Mais le fait est que Samsung commence à réduire le prix d’entrée du combiné, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de gadgets supplémentaires, comme échanger un téléphone ou obtenir un nouveau plan ou une nouvelle ligne pour voir des remises importantes.

La meilleure offre Galaxy S20 en ce moment est disponible sur Amazon, directement auprès de Samsung. Le Galaxy S20 de 128 Go se vend 799,99 $, et c’est la version déverrouillée. Une autre promotion Samsung sur Amazon regroupe le même téléphone avec les Galaxy Buds et le chargeur sans fil Samsung Duo Pad pour 973 $. Malheureusement, les Galaxy S20 + et S20 Ultra ne reçoivent pas le même traitement, donc si vous regardez l’un de ces deux appareils, vous devrez peut-être attendre un peu.

Best Buy, quant à lui, vous permet d’économiser 200 $ sur toutes les versions du Galaxy S20 avec une activation AT&T, Sprint ou Verizon qualifiée, ce qui ressemble beaucoup à certaines des promotions de précommande. Mais le détaillant propose également une promotion qui réduit de 200 $ le prix de la série Galaxy S20 5G déverrouillée. Et vous économisez 50 $ supplémentaires avec une activation qualifiée.

Cela dit, rappelons-nous que ce ne sont pas des heures régulières. La nouvelle pandémie de coronavirus a eu un effet énorme sur la vie quotidienne, et acheter un nouveau téléphone cher ne peut pas être au sommet de vos priorités en ce moment. Mais vous devez savoir qu’Amazon pourrait ne pas être en mesure de livrer toutes les commandes non essentielles dans un avenir pas trop lointain, téléphones Galaxy S20 inclus. Séparément, Best Buy propose un ramassage sur le trottoir, bien que vous deviez certainement commander en ligne plutôt que de sortir le chercher.

En fait, vous voudrez peut-être attendre encore plus longtemps avant d’obtenir le nouveau S20. La crise de la santé a nui aux ventes et Samsung pourrait offrir très prochainement des remises encore meilleures et inclure les S20 + et S20 Ultra dans ses prochaines promotions.

