Il est nécessaire de témoigner contre Apple lors d’une audience antitrust – Carrelage

Le fabricant de balises intelligentes Tile témoignera aujourd’hui contre Apple lors de la dernière audience du sous-comité antitrust du House Judiciary Committee.

Apple travaille sur son propre dispositif de suivi de type Tile, qui s’appellera probablement AirTag, et Tile n’en est pas content…

Le Congrès examine la question de savoir si les géants de la technologie ont tellement de pouvoir qu’ils peuvent abuser de leur position dominante sur le marché pour concurrencer injustement les petites entreprises.

Apple a déjà cessé de vendre des produits Tile dans les Apple Stores depuis 2015 et a également braconné l’un des ingénieurs de la société. La société a déclaré à . qu’elle avait fait part de ses préoccupations directement à Apple, mais qu’elle n’avait obtenu aucun résultat.

“Après un examen approfondi et des mois durant lesquels nous avons fait part de nos préoccupations à Apple par le biais de canaux réguliers …, Tile a pris la décision de continuer à faire part de ses préoccupations concernant les pratiques anticoncurrentielles d’Apple”, a déclaré à . l’avocat général de Tile, Kirsten Daru.

La startup sera l’une des quatre sociétés qui témoigneront lors de la dernière audition du sous-comité antitrust du House Judiciary Committee dans le Colorado vendredi, exhortant le Congrès à examiner comment ces entreprises utilisent leur influence considérable sur le marché en ligne pour nuire à leurs rivaux.

On ne sait pas si l’un des autres témoignera contre Apple. Le Congrès a demandé des informations sur les comportements anticoncurrentiels potentiels de quatre entreprises.

En septembre, les législateurs de la Chambre ont demandé à plus de 80 entreprises des informations sur la manière dont leurs activités pouvaient avoir été affectées par un comportement anticoncurrentiel d’Amazon.com Inc, Apple, Facebook et Google Alphabet. En octobre, le président du comité, David Cicilline, a déclaré qu’il s’attendait à avoir un rapport final sur son enquête d’ici la «première partie» de 2019.

Apple fait face à des enquêtes antitrust sur plusieurs fronts. Outre les audiences du Congrès, le ministère de la Justice a sa propre enquête; la Federal Trade Commission enquête sur la légalité d’un accord entre Apple et Amazon; un certain nombre d’États américains mènent eux-mêmes de vastes enquêtes antitrust; il y a un certain nombre de cas dans d’autres pays; et une multitude de poursuites.

Quant à la concurrence avec Tile, vous pouvez consulter tout ce que nous savons sur AirTag ici.

