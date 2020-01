Il est temps pour un téléphone Echo: Alexa doit être un assistant mobile de première classe

Source: Android Central

Aussi réussie qu’Amazon ait réussi à intégrer Alexa dans nos maisons et dans la conscience publique, la société n’a pas vraiment déchiffré le code pour sortir son assistant vocal intelligent de la maison et dans le monde réel. À titre de comparaison, je parierais que la grande majorité des activations de Google Assistant se font sur les téléphones (et non sur les haut-parleurs intelligents), et je ne pense pas avoir déjà utilisé Siri sur un Mac ou un Homepod. Mais en dehors de chez moi, je ne peux pas vraiment utiliser mon assistant virtuel préféré. C’est vraiment dommage pour moi, mais c’est un catastrophe pour Amazon.

Alors, que doit faire Amazon? Leur première tentative de smartphone, l’Amazon Fire Phone, a été un flop de proportions magnifiques, et leurs autres pas timides vers une version mobile d’Alexa n’ont pas fait grand bruit (voir Echo Buds, Echo Auto, etc.). Je suis ici pour faire valoir que si Amazon veut rester compétitif dans les espaces Smart Assistant et AI, il faut construire un autre téléphone pour présenter Alexa.

RehASHing le Fire Phone

Source: Android Central

L’Amazon Fire Phone a été dévoilé au monde en juillet 2014 au milieu d’une grande fanfare par un autre que Jeff Bezos lui-même. Il a promis une construction de qualité, de bons appareils photo (rappelez-vous ces comparaisons avec le Galaxy S5 et l’iPhone 5S?), Et des expériences de visualisation 3D fantaisistes dans certaines applications comme les jeux et les cartes. Bien que beaucoup aient carrément regardé le téléphone, ce n’était en fait pas une poubelle totale. Il était bien fait (comparaisons de dessin avec les iPhones 4-5 et Nexus 4), et il avait les derniers composants internes de son époque. Mais il y avait au moins quatre domaines clés dans lesquels il a lamentablement échoué.

Tout d’abord, l’appareil a exécuté la version fourchue d’Amazon d’Android appelée FireOS (comme sur ses tablettes Fire à succès). Ce n’était pas en soi une rupture totale, mais le fait que les utilisateurs aient été exclus de l’accès aux services Google Play et à Google Apps a laissé l’appareil à peu près mort dans l’eau.

Aucun accès aux services Google Play n’a laissé le Fire Phone s’éteindre rapidement.

Deuxièmement, l’appareil a été lancé en exclusivité AT&T, ce qui a considérablement limité sa part de marché. Historiquement, les lancements de téléphones exclusifs ne fonctionnent pas très bien sauf si vous êtes l’iPhone (voir Google Pixel, de nombreuses variantes HTC et d’autres pour plus de preuves).

Troisièmement, alors que beaucoup supposaient qu’Amazon subventionnerait le prix du Fire Phone comme ils le faisaient pour leurs tablettes Fire et leurs liseuses Kindle à bas prix, ce n’était pas le cas. Le prix de lancement du téléphone était de 650 $ hors contrat (rappelez-vous les contrats de téléphone subventionnés?), Ce qui était à peu près le même que les appareils haut de gamme d’Apple et de Samsung à l’époque. Amazon a finalement fait baisser les prix pour les membres Prime, mais c’était littéralement trop peu, trop tard.

Enfin, le gadget Dynamic Perspective 3D a été follement survendu et a transformé ce qui aurait pu être une astuce amusante en option en un panneau pour la disparition de l’appareil. Lorsque votre principal argument de vente est quelque chose qui est au mieux amusant pendant deux minutes et, au pire, qui provoque des vertiges, vous avez des ennuis.

N’oublions pas non plus que le Fire Phone a été lancé à une époque où Amazon n’était pas vraiment considéré comme un innovateur technologique dans les appareils ou l’IA (du moins, pas dans l’esprit du consommateur public). L’introduction du premier Echo, et d’Alexa avec, était encore dans six mois, et personne n’avait vraiment entendu parler de haut-parleurs intelligents ou d’assistants vocaux en dehors d’aggraver le vieux Siri.

Mais n’y a-t-il pas déjà des téléphones “Alexa”?

Source: Daniel Bader / Android Central

Oui, d’une certaine manière, Alexa vit sur de nombreux téléphones. Pour commencer, l’assistant vocal intelligent est disponible en tant qu’application autonome, et elle peut également être consultée dans les applications Amazon Music et Amazon Shopping, entre autres.

Amazon possède également une «boutique» en ligne de téléphones portables depuis plus d’une décennie et vend ses téléphones exclusifs de première qualité et les téléphones intégrés Alexa depuis plusieurs années. Cette collection comprend généralement des téléphones bas à milieu de gamme assez décents comme le Moto G7 ou le LG Stylo 5, mais comprend souvent des “produits phares” plus anciens tels que le Moto Z3, le LG G8 et le LG V35. Ces téléphones sont généralement subventionnés pour être moins chers que ceux que vous pourriez obtenir auprès d’autres détaillants (shocker), et ils ont Alexa intégré, ainsi que la suite complète d’applications Amazon comme Audible et Kindle. Selon le modèle, Alexa est disponible en mode mains libres (dites simplement «Alexa»), ou elle est facilement accessible en appuyant sur un bouton.

Les téléphones Prime Exclusive et Alexa Built-in d’Amazon sont un petit trou d’arrêt, mais pas un jeu à long terme pour mettre Alexa entre nos mains.

Ces téléphones sont une bonne option pour ceux qui sont dans l’écosystème Amazon et / ou qui recherchent un peu une bonne affaire, et qui veulent la flexibilité d’un téléphone déverrouillé (ou au moins un qui fonctionnera sur plusieurs réseaux). Ils ont marqué un peu un retour en arrière pour Amazon après l’échec du Fire Phone, bien qu’ils constituaient une stratégie de “récupération” décente lors de leur introduction. Au mieux, ils représentent un trou d’arrêt, et ils n’ont pas fait beaucoup de progrès pour mettre Alexa dans les combinés des masses.

Le prochain saut logique pour Alexa

Source: Android Central

Comme mentionné ci-dessus, le Fire Phone original a été lancé à l’apogée de la compétition des smartphones. À cette époque, nous avions encore de bons produits provenant de HTC, Nokia et Motorola, et il semblait donc naturel qu’un géant de la technologie comme Amazon jette son chapeau dans le ring. Heck, même Facebook a flirté avec un téléphone pendant une minute chaude.

N’oubliez pas non plus que le Fire Phone est antérieur à Alexa (qui a été lancé plus tard la même année). L’Echo et Alexa ont fait beaucoup pour enterrer les souvenirs désastreux du Fire Phone et de la marque Amazon en tant qu’innovateur technologique légitime dans le domaine des appareils intelligents et de l’IA. L’ajout de l’intelligence d’Alexa aurait peut-être sauvé le Fire Phone d’origine, et je pense que le faire maintenant serait certainement un avantage pour tout futur téléphone que la société oserait produire.

À l’heure actuelle, Alexa commence à sortir de la maison de plus en plus grâce à des appareils comme Echo Buds, Echo Auto, des produits Day One comme la bague Echo Loop et des lunettes Echo Frames, ainsi que des produits tiers comme la Fitbit Versa 2, mais avoir un bon téléphone prendrait vraiment Alexa d’être la reine de la maison intelligente au niveau suivant. Elle ne détrônera peut-être jamais l’Assistant Google sur mobile, mais vous pourriez faire valoir qu’elle pourrait sérieusement compromettre Siri (et même maintenant, elle est meilleure que Bixby!).

L’une des plus grandes erreurs du Fire Phone a été de bifurquer sur Android avec FireOS, mais Amazon n’a pas besoin de refaire cette erreur. Il vous suffit de vous tourner vers Microsoft pour voir à quel point une autre grande entreprise de matériel et de logiciels peut réussir sur Android. Leur lanceur Microsoft est l’un des skins les plus populaires disponibles sur Android, et les applications Microsoft comme Outlook et Word sont également parmi les plus téléchargées sur la plate-forme (et beaucoup sont déjà préchargées sur les téléphones de Samsung). Heck, Microsoft revient lui-même dans le jeu des smartphones plus tard cette année avec son téléphone Duo (pas), qui exécutera une version Android d’Android.

Il n’y a aucune raison pour qu’Amazon ne puisse pas faire quelque chose de similaire, créant un matériel convaincant (mais pas trop premium), avec un lanceur Echo ou Alexa assis sur Android. Ils pourraient toujours offrir un accès facile au Play Store et aux services, même s’ils favorisent l’AppStore d’Amazon en le préchargeant sur l’écran d’accueil. Plutôt que d’utiliser un téléphone pour présenter FireOS ou Amazon, ce nouvel appareil devrait être la vitrine d’Alexa elle-même.

Si Amazon devait viser le marché des smartphones de milieu de gamme qui est actuellement dominé aux États-Unis par des sociétés comme Motorola et Nokia (et a récemment été abandonné par OnePlus), cela pourrait vraiment faire du tort à Alexa. Non seulement un Echo Phone faire un meilleur travail pour faire sortir Alexa dans le monde réel que les tentatives précédentes d’Amazon, cela fournirait une plate-forme pour vraiment promouvoir et promouvoir de grands services Amazon existants, s’ils sont sous-utilisés, comme Amazon Photos et Amazon Music. Il pourrait également donner un coup de pouce aux appels audio / vidéo Echo actuellement enfouis dans l’application Alexa ou disponibles sur les haut-parleurs intelligents Echo et les haut-parleurs filtrés Echo Show.

En plus de stimuler les applications et les services d’Amazon, pensez à la possibilité d’interopérabilité et de regroupement portables. Les Echo Buds pourraient être ce que les AirPods sont pour l’iPhone ou les Galaxy Buds pour les appareils Samsung. Amazon pourrait explorer son propre appareil de fitness ou portable qui pourrait se coupler avec son nouveau téléphone. Le simple fait d’avoir ce dispositif halo pourrait ouvrir la porte à un excellent matériel Echo pour aller de l’avant.

Amazon peut renaître des cendres du Fire Phone avec un nouvel appareil comme l’Echo Phone ou l’Echo “Phoenix!”

Amazon n’a pas à craindre d’être brûlé à nouveau par le Fire Phone. En effet, le moment est venu pour eux de ressusciter un smartphone de ses cendres pour mettre en valeur les capacités d’Alexa. Peut-être qu’au lieu de l’appeler un Echo Phone, ce devrait être l’Echo Phoenix, ou Phoenix Phone, ou quelque chose comme ça? Quel que soit son nom, faisons-le, Amazon!

