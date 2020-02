Il ne reste qu’une semaine pour gagner 100 000 points en bonus sur la carte de crédit Marriott Bonvoy Boundless

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Si vous avez attendu pour récupérer une carte de crédit co-brandée de Marriott, c’est peut-être le meilleur moment pour faire le saut. La carte de crédit Marriott Bonvoy Boundless propose actuellement aux nouveaux titulaires 100 000 points de bonus, mais l’offre n’est valable que pour une semaine de plus.

Lorsque Marriott a acquis des hôtels SPG et introduit son programme de récompenses dans le cadre du programme Bonvoy, il avait offert aux nouveaux titulaires de carte de sa carte Marriott Bonvoy Business ™ American Express® et de sa carte de crédit Marriott Bonvoy Boundless un bonus limité de 100 000 points. Pour tous ceux qui ont manqué cette offre et qui ont tenu bon dans l’espoir de son retour, Marriott est de retour. Pour une durée limitée, vous pouvez à nouveau gagner 100 000 points Marriott Bonvoy avec la carte de crédit Marriott Bonvoy Boundless et 75 000 points Marriott Bonvoy avec la carte Marriott Bonvoy Business ™ American Express®. Le Points Guy évalue les points Marriott Bonvoy à environ 0,80 $, donc cette offre équivaut à environ 600 $ à 800 $ en séjours à l’hôtel, une offre solide pour quiconque souhaite visiter l’un des hôtels Marriott de sitôt.

Pour toute personne cherchant à gagner ce bonus et souhaitant une carte personnelle, la carte de crédit Marriott Bonvoy Boundless ™ est éligible à cette offre. Cette carte est idéale pour ceux qui ont tendance à séjourner dans les 7 000 hôtels Marriott du monde entier pour des voyages personnels, car la carte offre 6X points Bonvoy pour chaque réservation. Les titulaires de carte bénéficient également d’une récompense de nuit gratuite chaque année et du statut Silver Elite automatique pour obtenir des avantages supplémentaires pendant votre séjour.

L’offre de 100 000 points bonis Marriott Bonvoy pour la carte de crédit Marriott Bonvoy Boundless ™ expirera le 4 mars 2020.

Si vous recherchez une carte de visite, la carte Marriott Bonvoy Business ™ American Express® est éligible à cette offre de 100K. Ses frais annuels de 125 $ sont rapidement justifiés après ce bonus de bienvenue et ses récompenses et avantages stellaires. Il va plus loin avec des récompenses que son homologue axé sur le consommateur, offrant également des points sur les achats de restaurants, de stations-service et de services téléphoniques. Ceux qui dépensent plus de 60 000 $ sur la carte chaque année peuvent également gagner une récompense de nuit gratuite supplémentaire de Marriott.