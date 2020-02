Il n’y a pas que Amazon Echo

En ce qui concerne les haut-parleurs intelligents, il existe trois principaux concurrents: Amazon, Google et Apple. Aujourd’hui, nous sommes ici pour vous parler du meilleur haut-parleur Alexa tiers pour vous. Que vous souhaitiez Alexa comme compagnon de cuisine, partenaire trivia ou minuterie glorifiée, nous avons une gamme des meilleurs haut-parleurs Alexa au-delà de l’écosystème matériel Amazon.

Meilleures enceintes Alexa:

Sonos One Gen 2UE MegablastSonos BeamBose Home Speaker 300Marshall Stanmore II Voice

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleurs haut-parleurs Alexa tiers au lancement de nouveaux appareils.

1. Sonos One Gen 2

Le Sonos One Gen 2 est le meilleur haut-parleur Amazon Alexa que vous pouvez acheter et il prend également en charge Google Assistant, malgré la poursuite en cours. Cette enceinte stationnaire minimaliste est disponible en noir ou blanc. Il peut se connecter via Wi-Fi pour un streaming de haute qualité. Le panneau supérieur tactile vous permet de régler le volume, de contrôler la lecture et de couper le microphone. Vous pouvez sélectionner vos services de streaming préférés via l’application Sonos. Cependant, il n’est pas nécessaire de le faire, car vous pouvez tout aussi facilement sélectionner le Sonos One dans l’application Spotify.

Il y a quelques mises à niveau mineures du Sonos One Gen 1 vers le Sonos One Gen 2, à savoir un processeur plus rapide et une plus grande mémoire. Cela signifie que la récupération des données et le temps de réponse des commandes vocales sont améliorés et pourraient générer de nouvelles fonctionnalités dans les futures mises à jour. De plus, les utilisateurs bénéficient désormais de la prise en charge native d’AirPlay 2, alors qu’avant, le Sonos One devait être connecté à un appareil propriétaire prenant officiellement en charge la diffusion en continu d’AirPlay 2. De plus, il y a moins de microphones dans le nouveau Sonos One; la société a déclaré que le réseau à six microphones n’avait pas donné de meilleurs résultats que le système actuel à quatre microphones.

2. UE Megablast

L’UE Megablast est de loin le meilleur haut-parleur Alexa pour les aventuriers. Il présente la conception cylindrique caractéristique de l’UE et est certifié IP67, ce qui signifie que vous pouvez l’emmener sur la route et dans l’eau sans vous soucier de l’endommager. La durée de vie de la batterie de 16 heures est importante pour un haut-parleur portable. Contrairement au Sonos One, l’UE Megablast prend en charge la connectivité Bluetooth et reste connecté dans une portée sans fil de 45 mètres. Si votre ami possède un haut-parleur Megablast ou Blast, vous pouvez les jumeler pour une écoute stéréo. Pour devenir fou, récupérez huit haut-parleurs Megablast et connectez-les pour un son qui claque.

3. Sonos Beam

Les nerds du home cinéma devraient se pencher sur le Sonos Beam. Tout comme le Sonos One, le Beam prend en charge Amazon Alexa et Google Assistant. Vous pouvez connecter le Sonos Beam à n’importe quel autre haut-parleur Sonos pour une lecture multiroom. Les utilisateurs d’iPhone bénéficient de la prise en charge d’AirPlay et de l’étalonnage de la salle Trueplay, qui analyse la pièce et ajuste la lecture en conséquence. Bien que vous ne puissiez pas faire l’expérience de Dolby Atmos, le Sonos Beam prend en charge le son stéréo PCM, Dolby Digital et Dolby Digital 5.1. Bien que ce soit l’une des options autonomes les plus chères, il s’agit d’un excellent choix audio tout-en-un pour la maison.

4. Bose Home Speaker 300

Bose

Le Bose Home Speaker 300 est l’un des haut-parleurs les plus intelligents ici. La conception discrète est sûre de bien paraître dans n’importe quel espace de vie. Les utilisateurs bénéficient d’une technologie intelligente, notamment la prise en charge d’Alexa et de l’Assistant Google, avec la qualité sonore héritée de Bose. Tout comme le Sonos One Gen 2, le haut-parleur intelligent Alexa de Bose émet un son à 360 °.

Les utilisateurs d’iPhone se réjouiront d’apprendre que le haut-parleur prend en charge nativement la diffusion en continu AirPlay 2, et nous, les utilisateurs d’Android, pouvons choisir entre la diffusion sans fil Wi-Fi et Bluetooth. Si vous voulez vraiment le lancer à l’ancienne, vous pouvez même utiliser l’entrée 3,5 mm, en supposant que votre smartphone conserve la prise casque. Malheureusement, la fonctionnalité multiroom est limitée à d’autres enceintes Bose Home via Bose SympleSync, et contrairement à Amazon Echo Plus, elle ne peut pas être utilisée comme un concentrateur unique pour contrôler tous vos appareils intelligents.

5. Marshall Stanmore II Voice

Pour une excellente qualité sonore et un design classique, vous aurez besoin d’obtenir la voix Marshall Stanmore II. Il arbore le design vinyle emblématique de la société avec des boutons et des interrupteurs en métal pour les réglages de volume et d’égalisation. Le système bass-reflex combat le masquage auditif, ce qui permet une reproduction audio plus claire. Pour utiliser le Stanmore II, il doit être branché sur une prise. Cela ne devrait pas être trop gênant car ce serait un haut-parleur encombrant à transporter fréquemment. Vous pouvez vous connecter au haut-parleur via Bluetooth, Wi-Fi, entrée 3,5 mm ou entrée RCA. Pour la meilleure qualité sans fil, le Wi-Fi l’emporte sur Bluetooth à chaque fois.

Ce sont nos choix pour les meilleures enceintes Amazon Alexa disponibles en ce moment. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette liste à mesure que de nouveaux haut-parleurs Alexa tiers arriveront sur le marché.

Ce que vous devez savoir sur votre enceinte Alexa

L’intégration d’Alexa offre un large éventail de compétences. Au lieu de passer au crible les frivoles, nous avons une liste des 10 meilleures compétences et applications Alexa pour vous aider à démarrer.Commencer avec un haut-parleur Amazon Alexa peut être déroutant, et malheureusement, les assistants virtuels sont toujours bogués. D’un autre côté, de nombreux problèmes courants des haut-parleurs Alexa peuvent être facilement résolus.La connexion via Wi-Fi permet un streaming audio de haute qualité qui surpasse tous les codecs Bluetooth.

