Il n’y aura pas de farce du jour du poisson d’avril de Google 2020

D’après un e-mail obtenu par Business Insider, il est allégué que la tradition séculaire de lancer une blague sur le poisson d’avril de Google ne se produira pas cette année.

L’e-mail indique qu’en raison de la pandémie de coronavirus en cours, il serait de mauvais goût d’avoir l’événement de blague habituel et parfois farfelu. Google a annulé sa principale farce pour 2020, mais comme la société est si grande, l’e-mail encourage les divisions à annuler l’un de leurs propres événements plus petits de Google April Fools qu’ils auraient pu avoir planifiés.

“Cette année, nous allons retirer l’année de [April Fools’ Day] par respect pour tous ceux qui luttent contre la pandémie de COVID-19 », aurait déclaré l’e-mail. “Notre objectif le plus élevé en ce moment est d’aider les gens, alors gardons les blagues pour avril prochain, qui seront sans aucun doute beaucoup plus lumineuses que celle-ci. Nous avons déjà stoppé tous les efforts centralisés du poisson d’avril, mais nous nous rendons compte qu’il peut y avoir de plus petits projets au sein d’équipes que nous ne connaissons pas. Veuillez analyser ces efforts et assurez-vous que vos équipes s’arrêtent sur les blagues qu’elles peuvent avoir planifiées – en interne ou en externe. »

L’e-mail reconnaît que les événements de la Journée du poisson d’avril de Google sont une «tradition et un temps pour célébrer ce qui fait [Google] une entreprise non conventionnelle. ” Cependant, cette année, cela ne se produira tout simplement pas.

Ce sera la première année depuis 2004 que Google n’a pas eu de farces du tout liées au poisson d’avril.

De 1998 à 2004, Google a fait des farces d’avril à l’occasion, mais 2004 a commencé à devenir une tradition annuelle. Malheureusement, 2020 mettra fin à cette séquence de 16 ans.

On ne sait pas ce qu’aurait été la farce de la Journée des poissons d’avril de Google en 2020. L’année dernière, l’une des diverses farces était une publicité sur YouTube pour Aquaman 2, un film qui n’existe pas encore. La vidéo jointe à l’annonce montrait des images du film de super-héros DC Shazam! au lieu.