Il s’avère que le Pro Display XDR est tout aussi bon qu’Apple le dit

L’Apple Pro Display XDR est un moniteur qui commence à 4999 $ et n’est pas livré avec un support. Cela doit être bon, et Apple a fait des déclarations audacieuses à cet égard. Mais avec la plupart des gens incapables de l’examiner au-delà de dire que cela a l’air bien, nous nous sommes retrouvés à croire Apple. Mais maintenant, PCMag a partagé un examen complet. Complet avec des statistiques.

Ces statistiques portaient sur des éléments tels que la luminosité maximale, la précision des couleurs et la couverture Adobe RVB. Et dans la grande majorité des cas, cela a emporté la concurrence.

À partir de cette couverture Adobe RVB, le Pro Display XDR a produit une couverture de 96,7%, qui n’a été améliorée que par le moniteur Dell U3219Q 4K avec un score de 981.%. La gamme de couleurs a également été testée, le Pro Display XDR prenant la couronne du meilleur moniteur que PCMag ait jamais testé.

C’est là que le caoutchouc rencontre vraiment la route pour le Pro Display XDR. Et le Pro Display XDR livré ici en grand temps, garantissant un record absolu pour les moniteurs sur lesquels nous avons effectué ce test chez PC Labs. Avec une couverture de 98,7%, le Pro Display XDR est tombé juste timide (vraiment, dans la marge d’erreur) de sa couverture annoncée de 99%. C’est bien plus élevé que même l’Alienware 55 basé sur OLED, notre deuxième moniteur avec le meilleur score dans cette catégorie, à 96,5%.

La précision des couleurs est un facteur important pour les personnes utilisant un écran pour l’édition de photos et de vidéos, et ce sont deux domaines dans lesquels Apple affirme que cet écran prendra tout son sens. Et PCMag accepte de suivre ses propres tests. Au cours de ce test, l’écran a réussi un score de 0,68 dE, tout ce qui est inférieur à 1,0 dE a été accepté comme «niveau supérieur». Qu’est-ce que cela signifie réellement? Je ne savais pas non plus! Passons à PCMag:

Cet aspect est important pour quiconque travaille dans la création de contenu de niveau professionnel, car avoir le plus d’orange orange, comme nous aimons le décrire, signifie que vous travaillez avec des couleurs à leur niveau le plus précis. L’orange de votre moniteur est mesurée à l’aide d’un chiffre appelé «delta E.» (Il est plus communément appelé «dE».) Plus le dE est bas sur un moniteur, plus il affiche avec précision la couleur qu’il essaie de produire.

Pour résumer, le Pro Display XDR sait représenter les couleurs à l’écran. Et tout cela sans qu’il y ait de mécanisme pour calibrer cette chose. Apple dit que cela arrive, donc j’ai hâte de voir ce que PCMag peut en retirer. Pour l’instant, assurez-vous de vérifier ce que PCMag a à dire sur le Pro Display XDR dans son état actuel. Et préparez-vous à en vouloir un!

