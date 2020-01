Il semble que le OnePlus 8 prendra enfin en charge la charge sans fil – .

Les fans demandent à OnePlus depuis des années d’ajouter la prise en charge de la charge sans fil à leurs combinés, une fonctionnalité qui était disponible sur presque tous les autres produits phares Android et iPhone – Apple n’a commencé à prendre en charge la fonction qu’en 2017. OnePlus a résisté, arguant que la technologie de charge sans fil n’est pas ” t où il devrait être, et une charge filaire rapide est plus pratique pour l’utilisateur. Bien que OnePlus ait snobé la charge sans fil, la société a investi dans la fourniture d’une charge filaire plus rapide. Mais la recharge sans fil arrive enfin sur les téléphones OnePlus. C’est ce qu’un diseur a dit il y a quelques jours, et la dernière décision de OnePlus suggère que le OnePlus 8 pourrait être la première série de smartphones à prendre en charge la charge sans fil.

Le combiné OnePlus 8 devrait comporter un écran de 120 Hz, une caractéristique que la société a confirmée bien avant le lancement du téléphone. La recharge sans fil peut être une deuxième fonctionnalité de signature pour le combiné, mais c’est une solution que OnePlus n’a pas encore abordée publiquement.

Malgré cela, Mobile Scout a trouvé des preuves que OnePlus travaille sur la recharge sans fil. Le fabricant chinois de smartphones a rejoint le Wireless Power Consortium, ce qui signifie qu’il est intéressé par la recharge sans fil Qi. Rejoindre le consortium est obligatoire avant de lancer des produits qui prennent en charge la norme Qi.

Bien que cela prouve que OnePlus fonctionne sur les appareils de charge sans fil Qi, il n’y a aucune preuve à l’appui des rumeurs selon lesquelles le OnePlus 8 prendrait en charge la fonctionnalité. Cependant, étant donné le marché de plus en plus concurrentiel des smartphones, il est logique de supposer que OnePlus pourrait bientôt s’effondrer et ajouter des bobines de chargement sans fil aux combinés OnePlus. Ce n’est peut-être pas aussi rapide que la charge filaire, mais c’est incroyablement pratique. Tout ce dont vous avez besoin est un tapis de chargement sans fil sur votre bureau, et le téléphone se rechargera pendant que vous ne l’utilisez pas.

La série OnePlus 8, qui comportera probablement un modèle Pro, devrait être dévoilée au premier semestre 2020, mais nous n’avons pas encore de date de lancement pour vous.

