Il y a 36 ans aujourd’hui, Steve Jobs a dévoilé le premier Macintosh

Le 24 janvier 1984, l’ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, a présenté le premier Macintosh lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Apple à Cupertino, en Californie, présentant le nouvel ordinateur équipé d’un écran noir et blanc de 9 pouces, d’un processeur Motorola 68000 à 8 MHz, de 128 Ko de RAM, un lecteur de disquette de 3,5 pouces et un prix de 2495 $.

La machine désormais emblématique pesait 17 livres et était annoncée comme offrant un programme de traitement de texte, un ensemble graphique et une souris. Au moment de son introduction, le Macintosh était considéré comme la dernière chance d’Apple de surmonter la domination d’IBM sur le marché des ordinateurs personnels et de rester un acteur majeur de l’industrie des ordinateurs personnels.

Une annonce dans le journal Computerland datant du jour de l’introduction du Macintosh

Jobs a sorti le Macintosh de son sac lors de l’événement, l’a allumé et le Mac a envoyé un petit message à toutes les personnes présentes.

Bonjour, je suis Macintosh. C’est vraiment bien de sortir de ce sac.

Peu habitué à la prise de parole en public, j’aimerais partager avec vous une maxime à laquelle j’ai pensé la première fois que j’ai rencontré un ordinateur central IBM: NE JAMAIS FAIRE CONFIANCE À UN ORDINATEUR QUE VOUS NE POUVEZ PAS SOULEVER!

Évidemment, je peux parler, mais en ce moment j’aimerais m’asseoir et écouter. C’est donc avec une grande fierté que je présente un homme qui a été comme un père pour moi … STEVE JOBS.

Malgré le prix élevé à l’époque, qui équivalait à environ 6 000 $ aujourd’hui, le Macintosh s’est bien vendu, Apple atteignant 70 000 unités vendues en mai 1984. La désormais emblématique publicité du Super Bowl “1984” dans laquelle Apple a investi et fait ses débuts quelques jours avant le Macintosh a été dévoilé peut avoir contribué à soutenir les ventes.

Après le Macintosh, Apple a présenté le Macintosh II, le Macintosh Classic, le PowerBook, le Power Macintosh, l’iMac G3, l’iBook, etc., menant finalement à la gamme actuelle de Mac, qui comprend le MacBook Air, MacBook Pro, ‌iMac‌ , iMac Pro, Mac mini et Mac Pro.

Aujourd’hui, Apple est l’un des principaux fournisseurs de PC au monde, expédiant environ 18 millions de Mac dans le monde en 2019. Ensuite, le concurrent d’Apple, IBM, n’est plus dans le secteur des ordinateurs personnels, ayant vendu sa technologie à Lenovo au début des années 2000.

À l’avenir, Apple devrait continuer à étendre sa gamme de Mac populaires, et les rumeurs actuelles suggèrent que nous pouvons nous attendre à voir de nouveaux modèles de 16 pouces ‌MacBook Pro‌, une machine de 13 pouces actualisée avec un clavier à ciseaux et, éventuellement, un Mac ARM .

