Il y a un Avenger original dont le sort n’est pas clair après Fin du jeu – maintenant nous savons qu’il sera de retour – .

La phase 4 du MCU de Marvel proposera de nouvelles histoires mettant en vedette des personnages nouveaux et existants de bandes dessinées Marvel.

Certains des Avengers originaux seront remplacés par d’autres super-héros dès la phase 4, de nouveaux personnages continueront donc d’apparaître dans les prochaines aventures MCU.

Un nouveau rapport indique que Mark Ruffalo a déjà accepté d’apparaître dans une série télévisée MCU Phase 4, reprenant le rôle de Hulk qu’il a joué pendant la majeure partie de la dernière décennie.

Le premier film Marvel Cinematic Universe de la phase 4 sortira en salles dans quelques semaines, et ce sera une aventure MCU de la variété prequel. Black Widow est presque une histoire d’origine pour Natasha Romanoff, la plupart des actions se déroulant entre 2016 et 2018, donc au moins cinq ans avant les événements de Avengers: Fin de partie. Ce n’est pas la première fois que nous obtenons une histoire de préquelle dans le MCU, mais Black Widow sera le premier film de ce type pour un héros déjà mort. Nat a sacrifié sa vie à Endgame en échange de la pierre d’âme, et il y a peu d’espoir de la voir au-delà de 2023. Fin du jeu nous a également volé deux autres Avengers des six premiers, dont Iron Man, décédé, et Captain America, qui a pris sa retraite. Les séries télévisées et les films à venir de la phase 4 du MCU sont également censés retirer Hawkeye et Thor, ce qui ne laisse qu’un seul Avenger original dont le sort est toujours en suspens après Endgame.

Quand nous l’avons vu pour la dernière fois dans le film, Smart Hulk était censé «le réparer» – par cela, Falcon signifiait le problème de voyage dans le temps qui empêchait Cap de revenir. Seul Cap est revenu, mais il l’a fait comme un vieil homme qui a traversé la vie sur une chronologie différente.

Ce que j’essaie de comprendre, et c’est quelque chose que j’ai déjà dit, c’est que l’arc de Hulk semble incomplet après Fin du jeu parce que nous n’avons pas eu de moments mémorables du film. Il n’y a pas de développement satisfaisant pour le héros, bien que la métamorphose de Hulk en Smart Hulk dans Endgame soit définitivement un moment fort pour l’arc de Bruce Banner. Tout comme le fait que les gens l’aiment maintenant. Ou que Hulk était la seule créature capable d’annuler le claquement sans mourir.

Nous avons parlé de la nécessité pour Marvel de mettre fin à l’arc de Hulk d’une meilleure manière, que ce soit via un film ou une série télévisée. Ce dernier est la voie la plus facile, étant donné que Marvel ne possède pas les droits sur le personnage qui lui permettraient de faire des films autonomes. L’acteur Mark Ruffalo, qui a joué le personnage dans tous les films MCU à l’exception du seul film autonome de Hulk, a laissé entendre dans de récentes interviews qu’il aimerait voir plus de Hulk, suggérant qu’il pourrait reprendre le rôle dans les futures histoires de MCU, y compris le She -Hulk série télévisée. Nous avons maintenant un développement important que les fans de Hulk apprécieront.

Ruffalo a apparemment signé un accord pour She-Hulk, rapporte The Illuminerdi. On ne sait pas combien d’épisodes nous le verrons ni s’il jouera également dans d’autres films MCU avant ou après la série télévisée. Soit dit en passant, nous ne savons pas quand She-Hulk arrivera à Disney +, mais cela ne peut pas être avant 2021.

De plus, nous n’avons aucune idée du moment où l’action de la série télévisée aura lieu, étant donné la complexité de la chronologie du MCU. She-Hulk sera une histoire d’origine pour ce nouveau héros Marvel, donc elle pourrait se dérouler dans le présent (2023 ou plus tard), mais elle pourrait également présenter des scènes / épisodes où l’action se déroule entre Infinity War et Endgame. Si tel était le cas, She-Hulk pourrait en fait nous montrer la transformation de Hulk en Smart-Hulk qui nous a été refusée dans Fin du jeu ainsi que d’autres événements clés de Hulk au cours des cinq années entre les deux derniers films Avengers.

Des rapports précédents ont également déclaré que Hulk et She-Hulk ne seraient pas les seuls Hulks du MCU. Red Hulk devrait également apparaître dans les prochains films ou séries télévisées, et Black Widow pourrait ouvrir la porte à cela, selon certaines fuites non confirmées. Inutile de dire qu’une confrontation Red Hulk contre Hulk de quelque sorte que ce soit pourrait être l’une des meilleures choses à arriver au MCU, d’autant plus que l’on nous a refusé le match revanche Hulk vs Thanos dans Endgame. Ce n’est que de la spéculation, cependant, car on ne sait pas si Marvel emprunte cette voie en ce qui concerne ses Hulks.

Quant à Jennifer Walters, nous n’avons aucune idée de quelle actrice jouera She-Hulk dans la série télévisée. Espérons que Marvel annoncera bientôt plus de détails pour les prochains spectacles MCU Phase 4 qui n’ont pas encore été détaillés.

