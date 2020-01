Il y a une manière brillante pour Iron Man de revenir aux Avengers sans ruiner ‘Endgame’ – .

Avengers: Fin de partie est tellement mieux que la plupart des films de super-héros pour la fin du film. Tous les gentils ne vivent pas après avoir battu les méchants, et le monde n’est pas nécessairement en meilleure forme maintenant que 3,5 milliards d’âmes mortes sont revenues à la vie. Les sacrifices consentis pour battre Thanos sont bien réels pour les personnages et pour le public. Nous avons tous perdu, pour paraphraser le discours mémorable de Cap dans Endgame. Nous avons perdu Nat, Tony et Steve, et les Avengers doivent maintenant se reconstruire.

Oui, il y a un film Black Widow qui sortira dans environ trois mois et qui nous donnera beaucoup d’action Nat et peut-être même un caméo Stark, mais c’est tout ce que nous allons obtenir pendant un certain temps. Robert Downey Jr.et Chris Evans ont mis fin à leurs contrats avec Marvel, et ils ont tous deux été assez clairs qu’ils ne reviendront pas à leurs rôles Iron Man et Captain America, bien qu’ils aient tous deux laissé une porte ouverte. Il s’avère qu’il y a un détail brillant dans Fin du jeu qui permettrait à tous les deux de revenir aux Avengers à l’avenir, et cela ne ruinerait même pas Fin du jeu.

Le pire absolu de Star Wars: The Rise of Skywalker est le retour de Palpatine. Nous n’obtenons aucune explication réelle à ce sujet et toute l’intrigue du film en est ruinée. La résurrection d’Iron Man et de Captain America ne devrait pas se faire de la même manière car cela nous priverait de la magie de Endgame. C’est certainement quelque chose que je ne voudrais pas voir, peu importe à quel point Iron Man est amusant.

Et si tout était fait de manière beaucoup plus intelligente? Marvel a placé une intrigue intelligente dans Fin du jeu qui n’aide pas seulement à faire avancer le scénario principal, il permet également au studio de ressusciter Tony sans trop de tracas – si c’est quelque chose que Marvel veut faire.

Marvel a «ressuscité» deux héros morts dans Endgame, dont Loki et Gamora, tous deux morts dans Infinity War. Leurs décès sont survenus avant le claquement, ce qui signifie qu’ils devraient être permanents. Et ils le sont, mais Marvel leur a donné une énorme tournure. Les Loki et Gamora de la chronologie principale du MCU sont peut-être morts, mais nos héros interagiront toujours avec les versions de ces personnages d’autres chronologies. 2014 Gamora est coincé dans le présent du MCU (2023), tandis que 2012 Loki a créé une chronologie alternative lorsqu’il a volé le Tesseract, et il a déjà confirmé son apparition dans Doctor Strange dans le Multivers de la folie. C’est l’astuce qui pourrait permettre à Marvel de ressusciter Iron Man et Captain America sans détruire l’héritage de Endgame.

Joe Rogan a proposé ce scénario à Downey dans une interview sur son podcast. Rogan a demandé à RDJ s’il reprendrait son rôle d’Iron Man à l’avenir, après quelques années. Downey a fait la même remarque, que ramener Iron Man pourrait ruiner Fin du jeu. “Si je prends le maillot et le remets, ne te sentirais-tu pas un peu comme” Oh, merde! “?”

Rogan a répondu qu’après quelques films Avengers semi-terne, Marvel pourrait faire appel à Iron Man pour sauver la situation. “Voici la scène”, a déclaré Rogan. “Il y a un moment où le destin du monde est en jeu, et ils ont réalisé qu’ils avaient besoin d’un super génie, et ils ont compris comment redémarrer la machine à voyager dans le temps.”

Étant donné le fonctionnement du voyage dans le temps dans le MCU, quelle que soit la version d’Iron Man les Avengers ramènerait à l’avenir après 2023, ce serait un autre Tony Stark. Ce ne serait pas notre Iron Man, mais le style et le charisme de Downey pourraient revenir au MCU.

J’ai déjà dit que les suppléants de Loki et Gamora avaient un objectif différent. Ils établissent fermement l’idée qu’il existe des versions alternatives de l’univers et que les personnages peuvent voyager entre eux à l’aide d’une technologie spéciale. Cela pourrait mettre en place de futurs croisements et scénarios où les Avengers devraient faire face à des versions alternatives d’eux-mêmes. Dans cet esprit, que se passe-t-il si un autre Iron Man finit par être un méchant dans la chronologie principale du MCU? Après tout, nous avons des rumeurs selon lesquelles certains des Avengers morts seront ramenés à la vie dans les futurs films MCU.

L’acteur a répondu au défi de Rogan en disant que “redémarrer est hors de la table”.

“Je sens que j’ai fait tout ce que j’ai pu avec ce personnage. Il devrait y avoir un argument super convaincant et une série d’événements qui l’ont rendu évident “, a ajouté Downey. C’est le genre de déclaration «ne jamais dire jamais» que nous avons vue récemment de Chris Evans également, et cela laisse évidemment la porte ouverte pour un retour potentiel.

L’interview complète de Rogan avec Downey Jr. suit ci-dessous:

