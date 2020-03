Il y a une vente secrète sur les écouteurs WH1000XM3 de Sony que presque personne ne connaît – .

Sony et Bose sont tous deux largement considérés comme les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit actuellement disponibles auprès de toutes les marques.

Alors que Bose a été la première marque à faire sensation avec la suppression active du bruit dans les écouteurs grand public, les écouteurs WH1000XM3 de Sony sont considérés par de nombreux experts comme ayant surpassé le modèle rival de Bose en termes de qualité sonore et de technologie de suppression du bruit.

Les écouteurs ANC sans fil WH1000XM3 coûtent 350 $ et sont actuellement en vente chez de nombreux détaillants pour 278 $, mais il y a encore une meilleure affaire qui se cache sur Amazon.

Demandez à n’importe quel expert ou recherchez des avis en ligne et vous constaterez que les écouteurs sans fil Sony WH1000XM3 sont les meilleurs écouteurs ANC au monde. Période. Les écouteurs Bose QuietComfort 35 II sont les plus proches et certaines personnes les préfèrent même, ce qui est bien car la qualité sonore des écouteurs est largement subjective. Mais Sony a toujours une énorme avance en matière de technologie d’annulation de bruit active et d’expérience globale.

Le meilleur a toujours un prix et les gens savent qu’ils devront débourser de l’argent pour des écouteurs ANC sans fil aussi bons; les écouteurs QuietComfort 35 II de Bose et les écouteurs concurrents de Sony coûtent chacun 350 $. Puisqu’ils sont si chers, les gens attendent généralement de grosses ventes pour les acheter, et il se trouve que c’est maintenant l’occasion idéale. Rendez-vous sur Amazon et vous constaterez que les écouteurs Sony WH1000XM3 sont en vente dès maintenant pour seulement 278 $. C’est une remise de 72 $ et elle correspond au prix de vente du Black Friday de l’année dernière, mais il y a une offre encore meilleure que vous devriez absolument vérifier.

La plupart des gens ne savent même pas qu’Amazon propose un ensemble qui associe les écouteurs sans fil à réduction de bruit Sony WH1000XM3 avec une batterie Phonesuit Energy Core Studio de 20 000 mAh. Ce n’est pas facile à trouver sur le site à moins que vous ne sachiez vraiment ce que vous cherchez, mais heureusement pour vous, nous savons ce que nous recherchons.

Les écouteurs sans fil WH1000XM3 ont déjà une autonomie fantastique, offrant jusqu’à 30 heures de lecture sur une seule charge. C’est bien beau, mais rien ne peut empêcher votre casque de mourir de temps en temps, surtout lorsque vous en avez le plus besoin. C’est pourquoi avoir un bloc d’alimentation portable comme ce modèle Energy Core Studio de Phonesuit est une bonne idée. Une charge rapide ajoute une durée de vie de la batterie plus que suffisante pour vous aider à parcourir votre trajet, et vous pouvez également l’utiliser pour recharger votre smartphone ou tout autre objet que vous transportez. Si vous voulez quand même accrocher les écouteurs Sony, pourquoi ne pas obtenir le chargeur portable sans frais supplémentaires?

