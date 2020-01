Il y avait 7,8 milliards de téléchargements dans l’App Store au quatrième trimestre 2019

Il y a eu 7,8 milliards de téléchargements sur l’App Store d’Apple au cours des trois derniers mois de 2019. Selon un nouveau rapport publié cette semaine par SensorTower.

Téléchargements de l’App Store en hausse

La société d’analyse a constaté que les téléchargements de l’App Store au quatrième trimestre de l’année dernière étaient en hausse de 7,9% par rapport à la même période de l’année précédente. Sans surprise, ils ont été éclipsés par les 20,9 milliards de téléchargements sur le Google Play Store.

Les applications et jeux les plus populaires

TikTok était l’application la plus téléchargée sur iPhone et iPad. Les utilisateurs téléchargent le service de clips vidéo courts plus de 40 millions de fois. Il a été suivi par YouTube, Instagram, WhatsApp et Facebook. Aux États-Unis, Disney + était l’application la plus téléchargée, tandis qu’en Europe, c’était WhatsApp. Le jeu le plus téléchargé était Call of Duty: Mobile qui a dépassé les 80 millions de téléchargements.