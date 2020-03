Images manquantes pour Pixel 3 et 3a)

Google a publié des images pour la mise à jour de mars Pixel aux endroits habituels pour une installation manuelle, si vous êtes trop impatient de la voir se déployer via les moyens traditionnels. Cependant, bien que la mise à jour de ce mois soit censée correspondre à la dernière Pixel Feature Drop, certaines des nouvelles fonctionnalités ne semblent pas encore être disponibles dans la mise à jour de mars. Comme nous l’avons noté dans notre couverture précédente, certaines choses peuvent nécessiter des mises à jour d’application ou des modifications côté serveur avant de fonctionner. (Mise à jour: bien qu’ils soient presque tous vivants pour moi à environ deux heures plus tard.)

Les modifications des pixels non liées à la sécurité dans cette mise à jour sont substantielles, avec des tonnes de correctifs et d’améliorations pour les fonctionnalités individuelles:

Je ne pense pas avoir déjà vu cela auparavant, mais tous les pixels actuellement pris en charge ont obtenu des mises à jour de la version du noyau. Bien qu’ils obtiennent presque toujours des correctifs rétroportés, en particulier pour les mises à jour de sécurité, les téléphones vivent et meurent généralement sur une seule version du noyau numérotée, c’est donc un peu inhabituel. Des tas d’autres correctifs et améliorations sont également inclus, plus “Now Playing” ne répondra pas à la musique provenant d’un appareil Casted, et le haut-parleur Pixel 4 inférieur devrait sonner un peu mieux.

Bien que nous pensions que la plupart des fonctionnalités de la dernière fonctionnalité Drop de Google seraient directement livrées dans le cadre de cette mise à jour, cela ne semble pas être le cas. Le chargement latéral de l’OTA sur notre Pixel 4 montre un mélange de nouvelles fonctionnalités. Nous avons le nouvel emoji et le nouveau portefeuille de menu d’alimentation, par exemple, mais le geste de lecture / pause n’est pas encore disponible sur notre appareil. Les fonctionnalités individuelles peuvent également avoir d’autres conditions préalables pour les fonctionnalités, comme une modification côté serveur ou une mise à jour d’application.

Dans les deux cas, vous pouvez télécharger à la fois les images OTA et les images d’usine complètes pour un clignotement manuel, si vous êtes déjà fatigué de taper sur le bouton “vérifier la mise à jour”. Il convient de noter que les images des Pixel 3 et 3a sont actuellement manquantes pour certains opérateurs: le 3a manque Sprint / Fi et le Pixel 3 manque T-Mobile et Fi.

Des bulletins de sécurité généraux pour Android et Pixel sont également publiés, chacun présentant la pile habituelle d’améliorations et de correctifs de sécurité (y compris un assez important pour les appareils MediaTek). Selon yooj, il est dans votre intérêt de mettre à jour le plus tôt possible.

Mise à jour de mars pour Pixel 3/3 XL sur T-Mobile et Fi, Pixel 3a / 3a XL sur Sprint et Fi

Les images des Pixel 3 et 3 XL sur T-Mobile et Google Fi étaient manquantes lorsque Google a initialement commencé le déploiement, mais au cours du week-end, cela a changé: les téléchargements sont désormais disponibles à la fois sur l’image d’usine et sur le site Web OTA. Il en va de même pour les utilisateurs de Sprint et de Google Fi qui ont un Pixel 3a ou 3a XL: ils peuvent désormais également obtenir la mise à jour de mars. Contrairement à la mise à jour AT&T qui a obtenu une version supplémentaire, les Pixel 3 et 3a peuvent être flashés avec le même logiciel sur tous les opérateurs.

Si vous êtes propriétaire d’un Pixel 3a sur l’opérateur français Bouygues Telecom, vous attendez plus longtemps. Google ne fournit toujours pas de mises à jour pour les téléphones dessus.