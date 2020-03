Imint s’associe à Qualcomm pour faire progresser la technologie d’amélioration vidéo pour les téléphones de nouvelle génération

Le mois dernier, la société suédoise de technologie vidéo Imint a annoncé ses dernières solutions d’amélioration vidéo pour les smartphones multi-caméras. La société a annoncé qu’elle collaborait avec le principal fabricant de puces Qualcomm pour développer une nouvelle génération de solutions d’amélioration vidéo basées sur l’IA.

Andreas Lifvendahl, directeur général d’Imint, a déclaré dans un communiqué:

En s’associant à Qualcomm Technologies, Imint est en mesure de tirer parti de sa technologie de base pour commercialiser une nouvelle génération de solutions d’amélioration vidéo Imint plus rapidement que jamais. Notre collaboration nous permet de rester focalisés sur le laser sur ce que nous faisons le mieux – l’amélioration vidéo et l’analyse – tout en tirant continuellement parti des dernières percées de Qualcomm Technologies pour augmenter les performances de nos solutions.

Le nouveau mode Vidhance Selfie d’Imint, qui est le résultat de sa collaboration avec Qualcomm, aide à garder les utilisateurs dans l’image vidéo même lorsqu’ils se déplacent. La solution utilise la détection faciale matérielle haute précision de Qualcomm, assistée par le moteur d’IA de 5e génération de la société. Les deux sociétés ont également développé une technologie «d’activation de réduction de la consommation d’énergie», qui permet de réduire la consommation d’énergie lors du traitement des vidéos avec les solutions Vidhance d’Imint. Imint dit que la technologie a été optimisée pour une utilisation sur les téléphones équipés du chipset phare Snapdragon 865 de Qualcomm.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

En plus du mode Vidhance Selfie, la suite de solutions d’amélioration vidéo d’Imint comprend également la super stabilisation Vidhance, la transition multi-caméras Vidhance et la réduction du flou de mouvement dynamique Vidhance. Ces solutions sont utilisées dans les téléphones de plusieurs marques populaires telles que Xiaomi, OnePlus, OPPO et Vivo.

Les nouveaux algorithmes Vidhance d’Imint peuvent transformer les téléphones en caméras d’action