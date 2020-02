iMore show 690: devenir la société de l’écosystème

Apple a obtenu d’excellents résultats financiers au premier trimestre 2020 et l’équipe analyse ce que les chiffres signifient vraiment pour les utilisateurs finaux. Ils discutent également de l’impact humain et possible du Coronavirus sur les affaires, ainsi que des rumeurs concernant la prochaine génération d’iPhones. Enfin, l’UE a voté pour standardiser les ports de chargement sur les smartphones, mais ce ne sont pas les articles FUD clickbait que vous pourriez croire.

Écoute maintenant

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Souscrire en RSS: Audio

Télécharger directement: Audio