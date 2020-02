iMore Show 691: l’avenir est maintenant

Il pourrait y avoir un nouvel iPhone à moindre coût sur le chemin. Qu’il s’agisse de l’iPhone 9 ou de quelque chose d’autre reste à voir, mais le gang en discute avec les rumeurs de “ AirPods Studio ” – des écouteurs pleine grandeur qui exploitent les fonctionnalités développées pour AirPods Pro. Il est possible que nous les voyions dévoilés lors d’un événement en mars.

Sur une note connexe, les versions bêta de 13.4 pour iOS, iPad, tvOS, etc … ont été mises à la disposition des développeurs. Une plongée profonde dans le code a lancé de nouveaux amis dans les eaux d’excitation pour de nouveaux produits et capacités. Nous pourrions voir une nouvelle Apple TV, des achats d’applications universelles, «CarKey», et plus encore.

